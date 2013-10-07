احمد خاتمی 6 دوره ادبیات فارسی را در یک کتاب مرور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خاتمی، مولف، پژوهشگر و رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی اثر تازه‌ای را با موضوع بررسی سبک‌ها، مکاتب، نویسندگان و آثار ادبی شاخص در ادبیات ایران را منتشر کرد.

این کتاب که با عنوان «فارسی عمومی» منتشر شده در قالب یک متن دانشگاهی و برای تدریس در دانشگاه‌های کشور تالیف شده است و از سوی نشر پایا به سفارشِ موسسه فرهیختگان معاصر در شمارگان 2000 نسخه به ارزش 125000 ریال روانه بازار نشر شده است.

خاتمی این کتاب را با فصلی مستقل درباره خط، زبان و ادبیات فارسی آغاز می‌کند که محتوای آن در بیشتر کتاب‌های فارسی عمومی تقریباً نادیده انگاشته شده است.

فصول بعدی این کتاب هم بر اساس 6 دوره‌ ادبی ایران تنظیم شده است. این دوره‌ها از مقدمه شاهنامه ابومنصوری و رودکی آغاز شده و به دوره غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان رسیده و در آن با نگاهی به آثار شاخص نظیرِ کشف المحجوب، تاریخ بیهقی تذکرةالاولیا و شعرایی چون ناصر خسرو، مسعود سعد و عطار انداخته شده است.

نگاهی به ادبیات در دورانِ تیموری، صفویه و دوره بازگشت ادبی از دیگر فصول این کتاب 354 صفحه‌ای است که مورد توجه خاتمی قرار گرفته است.

نویسنده اما در فصلی مفصل از این کتاب به سراغ اتفاقات ادبیات در عصر معاصر رفته است و خواننده آن می‌تواند در یک توالی منطقی با مطالعه جریان حاکم بر شعر و داستان‌نویسی پرداخته و بن‌مایه‌های تأثیرگذار آن را به خوبی کشف کند. خاتمی در این فصل و در داستان‌نویسی و شعر معاصر را با معرفی میرزا حبیب اصفهانی و میرزاده عشق آغاز و در نهایت به نویسندگان و شعرایی نظیرِ بهرام صادقی، محمود دولت‌آبادی، مصطفی مستور و رضا امیرخانی، نادر نادرپور، یدالله رویایی، احمد شاملو، محمدرضا شفیعی کدکنی و قیصر امین‌پور می‌رسد.

آشنایی با بعضی از اصطلاحات ادبی و کتابنامه سه بخشِ انتهایی و تقریبا تخصصیِ این کتاب محسوب می‌شوند.