ظریف گفت برداشتمان این بود که شاید گفتگوی روحانی و اوباما بلا اشکال باشد

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به حضور وزیر خارجه در جلسه این کمیسیون و توضیحات وی در خصوص سفر اخیر به نیویورک اظهار داشت: ظریف در این جلسه گزارش مفصلی از ملاقاتها، نشست ها، نطق هایی که در این سفر داشت ارائه کرد.

وی افزود: ظریف با اشاره به دو توطئه ای که بیش از سفر دولت به نیویورک توسط کنگره امریکا و رژیم صهیونیستی برای ایران طراحی شده بود گفت: کنگره به دنبال تصویب تحریم جدید بود و رژیم صهیونیستی نیز قصد منزوی کردن کشورمان را داشت که هر دوی این توطئه ها خنثی شد و این از مهمترین دستاوردهای سفر اخیر بود.

نقوی حسینی با اشاره به اظهارات وزیر امورخارجه گفت: حجم درخواست دیدار با مقامات ایرانی به قدری بود که فرصتی برای خیلی از دیدارها فراهم نشد. و بهانه ها را از دست رژیم صهیونیستی گرفتیم.

وی خاطر نشان کرد: ظریف در توضیحات خود در خصوص گفتگوی تلفنی روحانی و اوباما اذعان داشت، برداشت ما این بود که شاید گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور آمریکا بلااشکال باشد.

نقوی حسینی در ادامه افزود: ظریف با بیان اینکه رهبری از تحرک دیپلماسی دولت حمایت کردند گفت که جمهوری اسلامی ایران توان و ظرفیت این را دارد که در صحنه بین المللی حریف آمریکا و اسرائیل شود برای این کار باید توانمندیهای خودمان و تیم دولت را باور کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: وزیر امورخارجه در گزارش خود اظهار داشت اگر برداشت ما این باشد که در داخل آمریکا یک صدایی وجود دارد اشتباه کردیم بلکه ما می توانیم با استفاده از اختلاف نظرها در آمریکا پیروز صحنه باشیم و البته رژیم صهیونیستی نقاط ضعف بسیار زیادی دارد که می توان از آنها استفاده کرد.