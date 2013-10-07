آلبوم "راوی" منتشر شد/ روایتی جدید از کمانچه و رخدادهای اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آلبوم 11 قطعه موسیقایی با نام های "شوکران"، "سوگ ناله"، "نوا"، " نهفت"، "چراغی در افق"، "گلهای کبود"، "رفته از یاد"، "بیداد"، "چهار مضراب بیداد"، "اوج و ورود به دشتی"، "رقص امواج" با نوازندگی آرش کامور کمانچه، ارژنگ کامکار تنبک، زکریا یوسفی دف، کوزه، بندیر و بهنام معصومی دهل، بندیر، کوزه، ضرب زورخانه، مثلث، شیکر برای مخاطبان ارائه شده است.

آرش کامور آهنگساز این آلبوم درباره انتشار آن گفت: "راوی" روایت روزهای صبوری من است. البته من این آلبوم را یک کار روایی می دانم که در خلق آن از شرایط پیرامونم تاثیر گرفته ام. آلبوم راوی متشکل از یازده قطعه موسیقایی است و در ساخت آنها تلاش بر این بوده که قطعات به صورت یکپارچه راوی را بیافریند اما هر کدام نیز به گونه ای مستقل روایت خویش را از رخدادهای اجتماعی بیان می کند.

به گفته وی در ساخت نخستین قطعه از این مجموعه با نام "شوکران" علاوه بر کمانچه از سازهایی چون قیچک، کمانچه آلتو، کمانچه باس و دل انگیز آلتو نیز استفاده شده است. این آلبوم در مایه ابوعطاست و گریزی به دستگاه نوا و آواز اصفهان در آن مشهود است. البته قطعه پایانی با نام "رقص امواج" نیز خاتمه ای در آواز دشتی بر این آلبوم است.

آلبوم موسیقایی "راوی" از سه شنبه 16 مهر ماه با مجوز شماره 927874 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با قیمت 8 هزار تومان توسط موسسه فرهنگی هنری نوفه در فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی کشور به فروش می رسد.