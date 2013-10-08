محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمانی که این گزارش منتشر شد خیرین نراقی و خانم ها با من تماس گرفتند و خواستار برگزاری جشنواره سوغات محلی با محوریت جوزغند شدند.

وی با بیان اینکه هیچ برنامه ای برای برگزاری جشنواره جوزغند نداشتیم اظهار داشت: ما به تمام مسئولان اعتراض خود را برای توجه و ثبت این شیرینی محلی نراق اعلام کرده بودیم اما بی نتیجه بود. در این حال با نتشار این گزارش خانمهای نراق و خیرین خواستند که این جشنواره برگزار شود.

مرادی با بیان اینکه خواسته اصلی ما ثبت ملی جوزغند به عنوان شیرینی محلی نراق است تصریح کرد: ثبت این شیرینی به امضای استاندار استان مرکزی نیز رسیده است اما هنوز این شیرینی ثبت نشده است.

وی ادامه داد: این جشنواره قرار است 17 تا 19 مهرماه با مشارکت بانوان این شهر برای پنجمین سال متوالی برگزار می‌شود تا بار دیگر علاوه بر نشان دادن ارزش این شیرینی تاریخی، خواسته خود را اعلام کنیم.

به گفته وی علاقمندان می توانند مستندات نامه های ثبت شیرینی را در سایت شهرداری نراق http://citynaragh.blogsky.com رویت کنند.

جوزغند هلو یا شفتالوی خشک کرده ای است که درون آن را با موادی مانند مغز گردو و...پرکرده باشند.

گفتنی است در گزارش خبرگزاری مهر آمده بود این جشنواره چهار سال پی در پی برگزار شده است و امسال نیز به نشانه اعتراض جشنواره سوغات محلی برگزار نمی شود.