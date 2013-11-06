مرادی دوباره بر صندلی شهرداری نراق تکیه زد/ شهری تاریخی با مشکلات زیاد و درآمد کم

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهر نراق عصر روز سه شنبه در این مراسم که در سالن کتابخانه عمومی امیر المومنین شهر نراق برگزار شد، مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی را یک نعمت بزرگ الهی قلمداد کرد و افزود: اگر کوتاهی در آن صورت بگیرد این توفیق از انسان گرفته و به دیگری داده خواهد شد.

حجت الاسلام علی اکبر حیدری یادآور شد: طبق سخن معصوم حکومت اگر بر مدار حفظ دین صورت بگیرد تداوم خواهد داشت مانند شهید رجایی رحمت الله علیه که یاد و خاطر او هیچ وقت از دل مردم خارج نمی شود.

شهر نراق دارای مشکلات زیاد و درآمد کم است

وی در ادامه از اعضای دوره سوم به خاطر زحماتی که در طول 6 سال گذشته متحمل شدند و از اعضای دوره چهارم به خاطرحسن انتخاب مجدد مرادی نیز تقدیر و تشکر نمود و گفت: با توجه به اینکه شهر نراق دارای مشکلات زیاد و درآمد کم است شهرداری و مسئولان شهری را کمک کنند تا در انجام وظایف خود موفق شوند.

اکبری فرماندار دلیجان در این جلسه شوراها را نماد مردم سالاری دینی دانست و از مردم شهر نراق به خاطر حضور و مشارکت در انتخاب اعضای دوره چهارم تقدیر نموده و عنوان داشت: شهرداری ها باید به سمت و سویی بروند که بتوانند بیشترین و بهترین خدمات را به شهروندان ارائه دهند.



نایب رئیس شورای اسلامی شهر نیز گفت: اعضای دوره چهارم شورا با در نظر گرفتن تمامی جهات مدیریتی در شهر نراق که ویژگی ها و مشکلات خاص خود را دارد به اتفاق آراء رای به ابقای آقای مرادی دادند.

مجتبی عابدی ادامه داد: امیدواریم با درایت ایشان و همکاری و مشارکت شهروندان بتوانیم شهر را به سمت و سوی توسعه مورد انتظار و خواست شهروندان سوق دهیم.

شهر حتما باید برنامه مدون علمی داشته باشد



مدیرکل دفتر امور شهر و شوراها در ادامه ضمن تشریح ساختار گذشته و فعلی شهرداری ها ابتدا به جایگاه واقعی شهرداری ها در شرایط کنونی کشور اشاره و تاکید داشت: شهر حتما باید برنامه مدون علمی داشته باشد و شهردار باید بتواند با بسیج تمامی امکانات مادی و معنوی محیط زیست افراد را آنگونه بسازد که شهروندان در آن احساس آرامش و امنیت کنند.



مهندس سعید فرخی شهردار نراق را جزویکی از بهترین شهرداران استان به لحاظ علمی و مدیریتی قلمداد کردند که تعصب خاصی به شهر نراق دارد و این می تواند عامل خوبی برای ایجاد انگیزه در شهروندان باشد که با ایشان و همکارانشان و اعضای شورای اسلامی شهر در جهت ساخت شهر مشارکت نمایند.



شهردار نراق نیز گفت: مدل توسعه آتی شهر مدل توسه پایدار درون زا همراه با مشارکت فعال شهروندان خواهد بود و ما در این مدل به دنبال ساختن شهری آرامش بخش با حفظ ساختار طبیعی و تاریخی و فرهنگی خواهیم بود که کیفیت زندگی در آن به بهترین شکل ممکن ارتقاء پیدا کرده باشد.

غنای فرهنگ اصیل شیعی در کهن شهر تاریخی نراق



محمود مرادی بیان داشت: وزنه نراق اگر در محافل علمی و تخصصی سنگین است که هست علتش غنای فرهنگ اصیل شیعی در این کهن شهر تاریخی است. نراق را با معراج السعاده و فاضلینش می شناسند نه با میزان ثروتی که تولید کرده و نه حتی با آثار تاریخیش. نراق را با شهیدان و خانواده های شهدا جانبازان و ایثار گرانش می شناسند. نراق را با زنان و دختران با حیا و محجبه اش می شناسند.



وی اضافه کرد: اینها شاخص های وسعه هستند که ما برای آنها برنامه بیست ساله خاص در قالب طرح جامع ویژه تهیه کرده ایم.



شهردار نراق در پایا سخنان خود گزارشی از فعالیت ها و اقدامات پنج سال گذشته و برنامه و پروژه های آتی شهرداری ارائه و از همه شهروندان به ویژه خانواده معظم شهدا درخواست کردند برای حل مشکلات و کمبود ها همه خدمتگذاران به ویژه خادمان خود در شورا و شهرداری را دعا کنند.