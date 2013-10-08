آسیب شناسی در زمینه حجاب و عفاف ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فیاض بعد از ظهر سه شنبه در اولین همایش حجاب و عفاف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهارداشت: دانشجویان و مراکز پژوهشی از یک وجاهت بین المللی برخوردارند.

وی بیان کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر از صغور حجاب و عفاف در جامعه و مراکز پژوهشی جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه مقوله حجاب و عفاف یک مقوله تخصصی است و مربوط به زنان و مردان می شود، افزود: باید از نظر کارشناسان و متخصصان دینی در این زمینه استفاده کرد.

وی با بیان اینکه در همه دانشگاههای دنیا به حجاب اعتقاد دارند، گفت: درجمهوری اسلامی به جز حجاب به مسئله عفاف هم توجه جدی دارد.

فیاض به تشکیل کارگروه پژوهش، آموزش ، رسانه و تبلیغات در مراکز علمی و پژوهشی تاکید و افزود: با تشکیل این کارگروه ها می توان مباحث حجاب و عفاف در جامعه گسترش داد.

همچنین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه باید شیعه و مسلمان بودن خود را با عمل نه با کلام به همه ثابت کرد، گفت: باید در ارائه اطلاعات به دیگران توانایی و تبلور داشته باشید.

یوسف مقدسی اظهار داشت: دشمن با قدرت بیشتری برای مقابله با جامعه اسلامی ورود پیدا کرد و در مقابل آن جامعه اسلامی قدرتمند تر و قوی تر وارد صحنه شده است.

وی بیان کرد: مادران سهم بسزایی در تربیت جوانان و نسل های آینده دارند.

وی با اشاره به اینکه برخی از خانواده تمام هم و غم خود را برای درس خواندن فرزندان گذاشته اند، افزود: باید به غیر از درس و آموزش به مسائل اجتماعی توجه جدی شود و برای برقراری ارتباط و تعامل تلاش کنند.

مقدسی اذعان داشت: برای ایجاد جامعه خوب و تضمین آینده کشور آموزش، جذابیت دین و اخلاق را در اولویت قرار دهید.