اروگوئه آرژانتین را شکست داد اما به پلی آف رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اروگوئه در ورزشگاه "سنتناریو" مونته ویدئو با نتیجه 3 بر 2 از سد آرژانتین گذشت اما به دلیل تفاضل کمتر نسبت به اکوادور به دیدار پلی آف رفت.
برای اروگوئه "کریستیان رودریگز" (6)، "لوییس سوارز" (34 - پنالتی) و "ادینسون کاوانی" (49) گلزنی کردند. هر دو گل آرژانتین در این دیدار را "ماکسی رودریگز" در دقایق 15 و 41 به ثمر رساند.
در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:
* شیلی 2 - اکوادور یک
* پاراگوئه یک - کلمبیا 2
* پرو یک - بولیوی یک
جدول رده بندی:
1- آرژانتین 32 امتیاز
2- کلمبیا 30 امتیاز
3- شیلی 28 امتیاز
4- اکوادور 25 امتیاز - تفاضل گل 4
5- اروگوئه 25 امتیاز - تفاضل گل صفر
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