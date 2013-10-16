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۲۴ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۹

مقدماتی جام جهانی 2014/

اروگوئه آرژانتین را شکست داد اما به پلی آف رفت

اروگوئه آرژانتین را شکست داد اما به پلی آف رفت

تیم فوتبال اروگوئه سه شنبه مقابل آرژانتین به برتری رسید اما برای حضور در جام جهانی باید از سد اردن در دو دیدار پلی آف بگذرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اروگوئه در ورزشگاه "سنتناریو" مونته ویدئو با نتیجه 3 بر 2 از سد آرژانتین گذشت اما به دلیل تفاضل کمتر نسبت به اکوادور به دیدار پلی آف رفت.

برای اروگوئه "کریستیان رودریگز" (6)، "لوییس سوارز" (34 - پنالتی) و "ادینسون کاوانی" (49) گلزنی کردند. هر دو گل آرژانتین در این دیدار را "ماکسی رودریگز" در دقایق 15 و 41 به ثمر رساند.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:
* شیلی 2 - اکوادور یک
* پاراگوئه یک - کلمبیا 2
* پرو یک - بولیوی یک

جدول رده بندی:
1- آرژانتین 32 امتیاز
2- کلمبیا 30 امتیاز
3- شیلی 28 امتیاز
4- اکوادور 25 امتیاز - تفاضل گل 4
5- اروگوئه 25 امتیاز  - تفاضل گل صفر

کد مطلب 2156877

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