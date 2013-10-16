اروگوئه آرژانتین را شکست داد اما به پلی آف رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اروگوئه در ورزشگاه "سنتناریو" مونته ویدئو با نتیجه 3 بر 2 از سد آرژانتین گذشت اما به دلیل تفاضل کمتر نسبت به اکوادور به دیدار پلی آف رفت.

برای اروگوئه "کریستیان رودریگز" (6)، "لوییس سوارز" (34 - پنالتی) و "ادینسون کاوانی" (49) گلزنی کردند. هر دو گل آرژانتین در این دیدار را "ماکسی رودریگز" در دقایق 15 و 41 به ثمر رساند.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* شیلی 2 - اکوادور یک

* پاراگوئه یک - کلمبیا 2

* پرو یک - بولیوی یک

جدول رده بندی:

1- آرژانتین 32 امتیاز

2- کلمبیا 30 امتیاز

3- شیلی 28 امتیاز

4- اکوادور 25 امتیاز - تفاضل گل 4

5- اروگوئه 25 امتیاز - تفاضل گل صفر