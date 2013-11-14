۲۳ آبان ۱۳۹۲، ۹:۱۹

با پیروزی در دیدار رفت برابر نیوزلند؛

مکزیک هم به جام جهانی برزیل 2014 نزدیک شد

تیم ملی فوتبال مکزیک با پیروزی پرگل برابر نماینده قاره اقیانوسیه در دیدار رفت از دیدارهای پلی‌آف جام جهانی 2014 برزیل، در آستانه صعود به این رقابتها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت از مرحله پلی‌آف نماینده کونکاکاف - اقیانوسیه بامداد امروز جمعه بین دو تیم فوتبال مکزیک و نیوزلند برگزار شد که طی آن تیم مکزیک توانست در ورزشگاه خانگی با نتیجه 5 بر یک نماینده اقیانوسیه را شکست داد و تا شانس صعودش به جام جهانی 2014 برزیل را افزایش دهد.

در این مسابقه پائول آگویلار (32)، رائول خیمنز (40)، آوریبه پدرو مورونس (48 و 80)، و رافائل مارکوئز (84) برای تیم مکزیک گل زدند و کریس جیمز (85) تک گل تیم نیوزلند را به ثمر رساند. دیدار برگشت دو تیم هم پنجشنبه 20 نوامبر (29 آبان‌ماه) در نیوزلند برگزار می‌شود.

دیدارهای مرحله پلی‌آف جام جهانی 2014 برزیل در قاره اروپا فردا جمعه با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ایسلند - کرواسی
* یونان - رومانی
* پرتغال - سوئد
* اوکراین - فرانسه

 

