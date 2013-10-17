تحریم ها برداشته شود پذیرش پروتکل الحاقی را بررسی می کنیم / تیم مذاکره کننده حرفه ای عمل کرد

عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت خواندن مذاکرات انجام شده با 1+5 گفت: این دوره از مذاکرات با طرح جدیدی انجام گرفت که به نظر می رسد سازماندهی تیم مذاکره کننده ایرانی، تهیه بسته پیشنهادی و دستاوردهای آن نسبت به دوره های قبل متفاوت بوده است.

وی با بیان اینکه تیم جدید مذاکره کننده ایران متشکل از افرادی بود که براساس تجارب علمی و عملی توانست حرفه ای عمل کند افزود: تیم مذاکره کننده قبلی عمدتا با نگاه مذاکره برای مذاکره کار را پیش برد در حالی که تیم جدید مذاکره کننده با هدف نهایی کردن مذاکرات اتمی و حل مناقشات موجود بسته پیشنهادی را تدوین و به طرف غربی ارائه داد.

این نماینده مجلس با اشاره به دستاوردهای این دوره از مذاکرات عنوان کرد: دستاورد اصلی این دوره از مذاکرات این بود که دو طرف توافق کردند که براساس تقویم زمان بندی شده مذاکرات را پیش برند تا در بازه زمانی تعیین شده مذاکرات به نتیجه برسد، همچنین در این بازه زمانی کمیته هایی موضوعات سیاسی، فنی و بازرسی و نیز مسئله تحریم ها را مورد بررسی قرار دهد تا پس از بررسی کارشناسی برسر هر موضوع به جمع بندی نهایی در آن مورد برسند.

حیدرپور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره با تعهد بر عضویت خود در NPT به تمام زوایا و ابعاد مورد تاکید غرب توجه داشته و همواره در روند تحقیقات هسته ای خود شفاف سازی کرده است ادامه داد: براساس توافق NPT ایران حق بهره برداری صلح آمیز از دستاوردهای هسته ای در زمینه تحقیقاتی، کشاورزی، پزشکی و ... را دارد که غرب نیز این مسئله را قبول دارد اما اگر به بهانه عضویت در NPT بخواهند دخالت هایی در روند تحقیقات هسته ای ایران داشته باشند این مسئله بررسی و از نظر ما به منزله عدم عمل به توافقات صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه پیوستن به NPT با تصویب مجلس صورت گرفته و برای پذیرش پروتکل الحاقی نیز مجلس باید این مسئله را به تصویب برساند گفت: فرآیند کار به این صورت است که بعد از طرح مسئله در دستگاه ه های ذی ربط کشورمان این موضوع از سوی شورای عالی امنیت ملی بررسی و بعد از آن خدمت مقام معظم رهبری ارائه می شود تا بعد از نظر رهبری در مجلس مطابق قانون اساسی به تصویب برسد، بنابراین پذیرش پروتکل الحاقی باید روند قانونی خود را طی کند.

نماینده مردم شهرضا با تاکید براینکه مذاکرات این دوره خوشبینانه بوده است خاطرنشان کرد: هر دو طرف در بیانیه ای پایانی خود برمثبت بودن مذاکرات اذعان کردند به طوری که در دوره های قبلی مذاکرات ایران و 1+5 همواره بیشترین کارشکنی ها از سوی دستگاه دیپلماسی آمریکا بود اما در این دوره به نظر می رسد طرف آمریکایی هم خواستار حل مناقشات است.

حیدرپور با اشاره به اینکه غرب باید گامهای اعتماد ساز را بردارد افزود: تحریم هایی که علیه ملت ایران اعمال شده، تحریم هایی است که یا توسط شورای امنیت سازمان ملل یا توسط کنگره آمریکا و یا مستقیما از طرف رئیس جمهور آمریکا تصویب شده است به همین دلیل رئیس جمهور آمریکا در گام اول برای جلب اعتماد ملت ایران تحریم هایی که خود علیه ایران تصویب کرده را بردارد و بعد از آن در صدد برداشتن تحریم هایی که با تصویب کنگره علیه ایران اعمال می شود باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه باید منتظر بمانیم تا طرف غربی در ماه های آینده حسن نیت خود را به ملت ایران نشان دهد یادآور شد: پروتکل الحاقی خواسته ملت و رهبر انقلاب است چرا که ملت و رهبر ایران همواره بر استفاده صلح آمیز از فن آوری هسته ای تاکید کردند، اگر احساس کنیم که غرب پیام ملت را شنیده و فشار بر جمهوری اسلامی را برداشته است آن زمان ما هم با دقت بیشتری نسبت به بررسی پذیرش پروتکل الحاقی اقدام خواهیم کرد.