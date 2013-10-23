27 گفتمان غدیر شناسی در مدارس خراسان جنوبی برگزار شد

حجت الاسلام ابوالفضل صادقی خواه در گفتگو با مهر، اظهارکرد: این گفتمان ها با استقبال زياد دانش آموزان و معلمين ، نوجوانان و جوانان روبرو شد.

وی با بیان اینکه حجت الاسلام و المسلمین قدوسی از علمای حوزه علمیه قم سخنران این نشست ها بوده است، بیان داشت: فرهنگ سازی و ترویج سیره ائمه اطهار (ع) به ویژه مولای متقیان حضرت علی (ع) فراتر از وظایف اداری است.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه ترویج غدیر امروز وظیفه همه مسلمانان است، تصریح کرد: غدیر محور وحدت همه امت های مسلمان است.

وی با بیان اینکه فرهنگ غدیر بالاترین فرهنگ برای سعادت بشریت است، ادامه داد: غدیر راهی برای رسیدن به قرب الهی و معنویت است که باید به بهترین نحو ممکن هدف اصلی آن را به نسل های جدید منتقل کنیم.

حجت الاسلام صادقی خواه همچنین از برگزاری 370 گفتمان دینی طی شش ماهه نخست امسال در مساجد استان خبر داد و افزود: این گفتمان‌ها در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای آگهی بخشی به مردم و گسترش ظرفیت آزاداندیشی در مساجد برگزار شده که تا حدود زیادی توانسته در انجام این امر خطیر عملکرد موفقی داشته باشد.

وی با بیان اینکه تنها راهکار مبارزه با خیزش نرم دشمن هدایت گری و روشنگری مردم است، تصریح کرد: برگزاری گفتمان های دینی در رسیدن به این هدف گامی موثر است.