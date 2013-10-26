نتایج ارزیابی کیفی 2 اپراتور موبایل/ کیفیت نامطلوب در 8 استان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی اظهار داشت: ارزیابی کیفیت عملکرد اپراتورهای تلفن‌ همراه نشان می‌دهد که در مجموع میانگین کشوری شاخص‌های میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR)، میزان قطعی ناخواسته حین مکالمه (CDR) و میزان جابجائی موفق بین سلولهای شبکه حین مکالمه (OHSR) در شبکه همراه‌اول و ایرانسل در حد مطلوب است اما در بعضی از شهرها ضعفهایی وجود دارد.

وضعیت مطلوب ایرانسل نسبت به همراه اول در میزان قطعی ناخواسته حین مکالمه

وی افزود: بررسی وضعیت کیفیت ارتباطات در سطح استانها نشان می‌دهد در شاخص میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) و میزان جابجائی موفق بین سلولهای شبکه حین مکالمه (OHSR) وضعیت همراه‌اول و ایرانسل مطلوب است و در شاخص میزان قطعی ناخواسته حین مکالمه (CDR) وضعیت ایرانسل در همه استانها مطلوب بوده و وضعیت همراه‌اول در استانهای کرمانشاه و هرمزگان نامطلوب است.

وضعیت مطلوب تر همراه اول نسبت به ایرانسل در برقراری موفقیت آمیز مکالمه در سطح شهر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به بررسی وضعیت کیفیت ارتباطات در سطح شهر مرکز استان گفت: وضعیت میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه (CSSR) همراه‌اول در همه استانها مطلوب بوده و برای ایرانسل فقط در شهرکرد نامطلوب است. و در شاخص میزان قطعی ناخواسته حین مکالمه (CDR) وضعیت ایرانسل در همه استانها مطلوب بوده و برای همراه‌اول فقط در شهر کرمانشاه نامطلوب است.

وضعیت مطلوب تر ایرانسل در میزان جابجایی موفق حین مکالمه نسبت به همراه اول

واعظی درباره وضعیت شاخص میزان جابجائی موفق بین سلولهای شبکه حین مکالمه (OHSR) در سطح شهر مرکز استان افزود: در این شاخص، وضعیت ایرانسل در همه مراکز استانها مطلوب بوده و برای همراه‌اول در شهرهای ایلام، تهران، سنندج، گرگان و ساری نامطلوب است.

عملکرد بهتر همراه اول در توسعه زیرساختها

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در بخش توسعه زیرساخت‌های شبکه، شرکت ارتباطات سیار ایران و در بخش استفاده از تکنولوژی روز و طراحی شبکه، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل عملکرد بهتری داشته‌اند.

به گزارش مهر، محمود واعظی پیش از این وعده داده بود که ارزیابی عملکرد اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی را به صورت ماهانه اعلام خواهد کرد.