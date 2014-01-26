نتایج ارزیابی اپراتورهای موبایل و اینترنت/ معرفی برترین های ADSL

به گزارش خبرگزاری مهر، اپراتورهای سرویس‌های ارتباطی در دو شاخص کیفیت مکالمات (SQI) و کیفیت دریافت خدمات دیتا از طریق موبایل (GPRS) در شش ماهه گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.



حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام نتایج این ارزیابی گفت: با توجه به بررسیهای انجام شده در 6 شهر از مراکز استانها شامل شهرهای تهران، ارومیه، بجنورد، قزوین، گرگان و رشت اپراتور همراه اول در میانگین شاخص کیفیت مکالمه (SQI) نسبت به اپراتور ایرانسل وضعیت بهتری دارد و در همین شاخص در 13 شهر از مراکز استانها شامل شهرهای ارومیه، اردبیل، اصفهان، بوشهر، بیرجند، زنجان، زاهدان، شیراز، کرمان، یاسوج، گرگان، همدان و یزد اپراتور ایرانسل از وضعیت بهتری نسبت به اپراتور همراه اول برخوردار است.



وی درباره وضعیت کیفیت مکالمه سایر شهرها گفت: در 10 شهر از مراکز استانها شامل شهرهای بیرجند، زنجان، سمنان، سنندج، یاسوج، خرم‌آباد، ساری، اراک، همدان و یزد اپراتور همراه اول و 8 شهر از مراکز استانها شامل شهرهای تبریز، مشهد، قزوین، سنندج، کرمانشاه، رشت، ساری و اراک اپراتور ایرانسل وضعیت کیفیت مکالمه قابل قبول است.



رضوانی در تشریح وضعیت قابل قبول گفت: وضعیت قابل قبول به این معنی است که مشترکان در حین انجام مکالمه در شبکه سلولی در اکثریت نقاط شهری امکان دریافت مکالمه در سطح استاندارد را دارند ولی در برخی از نقاط شهری، مشترک دارای کیفیت مکالمه مطلوب نیست.



وی با بیان اینکه اندازه‌گیری انجام شده در سطح معابر شهری (Out Door) از دید مشترک بوده است، در مورد وضعیت اپراتورها در شاخص انتقال داده گفت: اپراتور همراه اول در حوزه GPRS سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده و کیفیت ارتباطات دیتا (کیفیت دریافت دیتا توسط مشترک) در همه استانها به غیر از بوشهر و هرمزگان از وضعیت خوبی برخوردار است.



رضوانی درباره وضعیت ایرانسل افزود: اپراتور ایرانسل در حوزه GPRS‌ در سطح استانهای آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، ایلام، زنجان، کردستان، لرستان، مرکزی و همدان از کیفیت خوبی برخوردار بوده و در سایر استانها نیازمند توسعه بسترها و زیرساخت‌های لازم جهت بهبود وضعیت ارائه خدمات در این حوزه است.



در همین حال معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره ارزیابی اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت گفت: از بین 12 شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL) شرکت‌های آریارسانه تدبیر، انتقال داده‌های آسیاتک، پیشگامان توسعه ارتباطات و پارسان لین ارتباطات به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم را کسب کردند.



وی با اشاره به اینکه اجرای طرح نظرسنجی تلفنی از مشترکین تاثیر بسزایی در ارزیابی عملکرد اپراتورهای سرویسهای فناوری اطلاعات داشته است، ادامه داد: در ارزیابی دو ماهه مهر و آبان شرکتهای نداگستر صبا، داده‌گستر عصرنوین، داده پردازی فن آوا، انتقال داده‌های رهام داتک، عصر انتقال دادها، مخابرات ایران، کارا امین ارتباط و لایزر به ترتیب رتبه‌های پنجم تا دوازدهم را کسب کردند.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شروع به کار خود وعده داده بود که گزارش ارزیابی اپراتورهای ارتباطی را ماهانه ارائه خواهد داد که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون برای دومین بار است که این ارزیابی انجام می شود.

در این ارزیابی ها نامی از اپراتورهای رایتل و تالیا دیده نمی شود.