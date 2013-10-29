قطع درختان قلعه رودخان / ساخت یک مجتمع تجاری 12 متری در حریم قلعه

به گزارش خبرنگار مهر، ورودی قلعه رودخان یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری و تاریخی استان گیلان است که 6 سال پیش یک سرمایه گذار از اداره کل منابع طبیعی استان گیلان و سازمان میراث فرهنگی اجازه گرفت در بخش ورودی جنگل و قلعه، به مدت ده سال سرمایه گذاری کند. در این قرارداد آمده بود که سرمایه گذار باید از مصالح برگشت پذیر و همسان با بافت منطقه ساخت و ساز کند نه با مصالحی مانند سنگ و آهن.

قبل و بعد از تخریب جنگل رودخان

این پروژه شامل ایجاد قهوه خانه و محل استراحت می شد تا ورودی این مکان به پارک جنگلی تبدیل شود اما اکنون گردشگران هنگام ورود با منظره ای آشفته از دکه های فروش تنقلات مواجه می شوند که منظره جنگل را از بین برده است همچنین آنها برای ورود به جنگل قلعه رودخان، بابت پارک ماشین باید ورودی پرداخت کنند بدون اینکه پارکینگی ساخته شده باشد.

از سوی دیگر این سرمایه گذار ساختمانی را برای تبدیل شدن به یک مکان تجاری در دست ساخت دارد که ارتفاع آن 12 متر عنوان شده درحالی که ارتفاع مجازی که سازمان میراث فرهنگی به او داده، سه و نیم متر بوده است.

به علت ساخت و ساز بیش از اندازه و غیر مجاز در حریم این قلعه تاریخی، اداره میراث فرهنگی استان گیلان مدتی پیش از او شکایت کرد اما به نتیجه قابل قبولی نرسید. حتی سال گذشته، صورت جلسه تغییر در ضوابط حریم قلعه توسط کارشناسان ثبت آثار تهیه شد اما معاونت میراث فرهنگی سابق آن را پیگیری نکرد.

اکنون نه تنها تکلیف اداره میراث فرهنگی گیلان با این سرمایه گذار مشخص نیست بلکه تاکنون نتوانسته جلوی ساخت و سازهای وی را نیز بگیرد. با این حال 4 سال دیگر از مدت قراردادش با اداره کل منابع طبیعی گیلان گذشته و این اداره کل نیز تا کنون بابت قطع درختان ورودی قلعه که برای ساخت و ساز بیشتر انجام شده، هیچ اعتراضی نکرده است.