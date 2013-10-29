جلسه شورای هماهنگی اطلاعات برگزار شد/ تاکید وزیر اطلاعات بر تدوین سند چشم انداز جامعه اطلاعاتی

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی رئیس شورای هماهنگی اطلاعات در این جلسه با اشاره به ضرورت مواجهه متناسب در قبال پدیده های اطلاعاتی گفت: برای مواجهه با پدیده های اطلاعاتی باید از شیوه های نوین و متفاوت از گذشته استفاده شود.

علوی هم چنین پویایی دستگاه های اطلاعاتی کشور را از ضروریات این دستگاه ها دانست و گفت: به این منظور تدوین سند چشم انداز بلند مدت جامعه اطلاعاتی با توجه به شرایط و تحولات جدید ضروریست.

در این جلسه هم چنین اعضای شورای هماهنگی اطلاعات دیدگاه های خود در خصوص لزوم هماهنگی دستگاه های اطلاعاتی کشور را با هدف انسجام و هم افزایی ارائه کردند.

بر اساس قانون، شورای هماهنگی اطلاعات متشکل از روسای سازمان ها و نهادهای اطلاعاتی و روسای حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح با هدف هماهنگی وافزایش سطح تعامل میان دستگاه های اطلاعاتی کشور تشکیل شده است.

ریاست این شورا به عهده وزیر اطلاعات است و این اولین جلسه شورای هماهنگی اطلاعات در دوره وزارت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمود علوی است که برگزار شد.