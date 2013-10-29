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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۰۱

جلسه شورای هماهنگی اطلاعات برگزار شد/ تاکید وزیر اطلاعات بر تدوین سند چشم انداز جامعه اطلاعاتی

جلسه شورای هماهنگی اطلاعات برگزار شد/ تاکید وزیر اطلاعات بر تدوین سند چشم انداز جامعه اطلاعاتی

در جلسه شورای هماهنگی اطلاعات که با حضور اعضای جامعه ی اطلاعاتی کشور بر گزارشد، حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی بر حرکت نرم افزاری جامعه اطلاعاتی کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر  حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی رئیس شورای هماهنگی اطلاعات در این جلسه با اشاره به ضرورت مواجهه متناسب در قبال پدیده های اطلاعاتی گفت: برای مواجهه با پدیده های اطلاعاتی باید از شیوه های نوین و متفاوت از گذشته استفاده شود.

علوی هم چنین پویایی دستگاه های اطلاعاتی کشور را از ضروریات این دستگاه ها دانست و گفت: به این منظور تدوین سند چشم انداز بلند مدت جامعه اطلاعاتی با توجه به شرایط و تحولات جدید ضروریست.
 
در این جلسه هم چنین اعضای شورای هماهنگی اطلاعات دیدگاه های خود در خصوص لزوم هماهنگی دستگاه های اطلاعاتی کشور را با هدف انسجام و هم افزایی ارائه کردند.
 
 بر اساس قانون، شورای هماهنگی اطلاعات متشکل از روسای سازمان ها و نهادهای اطلاعاتی و روسای حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح با هدف هماهنگی وافزایش سطح تعامل میان دستگاه های اطلاعاتی کشور تشکیل شده است.
 
 ریاست این شورا به عهده وزیر اطلاعات است و این اولین جلسه شورای هماهنگی اطلاعات در دوره  وزارت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمود علوی است که برگزار شد.
کد مطلب 2164853

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