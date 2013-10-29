به گزارش خبرنگار مهر، با وجود افزایش تحریم‌های بین‌المللی، چین کماکان بزرگترین مشتری نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران باقی مانده است.



آخرین گزارش های رسمی منتشر شده توسط موسسات معتبر بین‌المللی حاکی از آن است که در ماه گذشته میلادی متوسط صادرات نفت خام ایران به چین با رشدی حدود 24 درصدی به بیش از 475 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.



همزمان با افزایش صادرات نفت، حجم فروش میعانات گازی و نفت کوره ایران به چین هم افزایش یافته است به طوری‌که آمار منتشر شده توسط گمرک دولت پکن حاکی از آن است که ایران در ماه سپتامبر بزرگترین تامین کننده نفت کوره این کشور آسیایی بوده است.



از این رو ایران در ماه سپتامبر سالجاری میلادی حدود 410 هزار و 867 میلیون تن نفت کوره به چین صادر کرده که شرکت‌های چینی دونگ فانگ هولانگ، گروه شیمیایی سینسر و شرکت پتروشیمی کنگ لی از مهمترین مشتریان نفت کوره ایران در چین به شمار می‌روند.



از سوی دیگر چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران، در ٩ ماه نخست سالجاری میلادی ١٦,٠١ میلیون تن نفت خام ( به طور متوسط ٤٢٨ هزار و ١٦٠ بشکه در روز) نفت خام از ایران خریده بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ١.٤ درصد افزایش نشان می دهد.



در این بین هر چند چین به یکی از بزرگترین مشتریان نفت و گاز ایران تبدیل شده که این کشور آسیایی در ردیف یکی از بدهکارترین کشورها از بابت عدم پرداخت مطالبات نفت و گازی ایران هم قرار گرفته است.



محمدباقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری امروز سه شنبه در صحن مجلس شورای اسلامی از طلب 22 میلیارد یورویی ایران از چین بابت صادرات نفت و محصولات گازی خبر داده است.



از سوی دیگر، تامین فاینانس بیش از 20 طرح پتروشیمی ایران هم به دلیل عدم پایبندی بانک‌های چینی فعلا به حالت تعلیق درآمده و این در حالی است که مطابق با توافق‌های قبلی، قرار بود چین در قبال هر یک دلار درآمد حاصل از خرید نفت ایران، معادل سه دلار فاینانس طرح‌های انرژی همچون واحدهای پتروشیمی را تامین کند.



هم سو با افزایش طلب‌های معوق نفتی ایران از چین، بامداد امروز دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور پیگیری مسائل کلان اقتصادی به چین سفر کرده است.



لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از عزیمت به چین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه چین بزرگترین شریک اقتصادی ایران است، گفت: از این رو در این سفر قصد داریم "مسائل کلان اقتصادی" خود را پیگیری کنیم.



پیش بینی می‌شود رئیس مجلس ایران در این سفر با مقامات چینی همچون رئیس جمهور و مسئولان شورای امنیت این کشور مذاکراتی انجام خواهد داد که قطعا نحوه وصول مطالبات نفت و گازی معوق ایران از چین یکی از محورهای اصلی این مذاکرات در پکن خواهد بود.