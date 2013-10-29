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۷ آبان ۱۳۹۲، ۸:۰۸

پیگیری مسائل کلان اقتصادی ایران در سفر رئیس مجلس به چین

پیگیری مسائل کلان اقتصادی ایران در سفر رئیس مجلس به چین

رئیس مجلس شورای اسلامی قبل از عزیمت به کشور چین گفت: ایران از نظر پارلمانی روابط نزدیکی با چین دارد و بحث های خوبی در روابط تجاری میان دو کشور وجود دارد لذا در این سفر قصد داریم مسائل کلان اقتصادی خود را پیگیری کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بامداد امروز (سه شنبه 7 آبان ماه) قبل از عزیمت به کشور چین در فرودگاه مهرآباد تهران و در جمع خبرنگاران گفت: سفر ما به چین به دعوت رئیس پارلمان خلق چین بوده و باید اذعان کرد ایران و چین روابط بسیار گسترده ای از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر داشته و در مسائل مهم بین المللی از اشتراکات فراوانی برخوردار هستند.

نماینده مردم قم افزود: موضوع سفر ما پارلمانی و همچنین همکاری های اقتصادی خواهد بود چرا که ایران، چین را شریک اول تجاری خود می داند.

وی تصریح کرد: در این سفر رایزنی های سیاسی، فرهنگی و علمی نیز با مقامات کشور چین انجام خواهیم داد.

لاریجانی ادامه داد: ایران از نظر پارلمانی روابط نزدیکی با چین دارد و بحث های خوبی در روابط تجاری میان دو کشور وجود دارد لذا در این سفر قصد داریم مسائل کلان اقتصادی خود را پیگیری کنیم.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در شرایط کنونی مسائل منطقه ای حساس و مهمی وجود دارند که ایران و چین می توانند در مورد آن بحث کنند از جمله نقش چین در مسائل هسته ای و حساس منطقه ای بسیار حائز اهمیت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این سفر با مقامات چینی از جمله رئیس جمهور و مسئولان شورای امنیت این کشور مذاکراتی انجام خواهیم داد و امیدواریم سفر مفیدی باشد.

به گزارش مهر، در این سفر معاونین وزارت صنایع و معادن، نفت، بانک مرکزی و برخی نمایندگان مجلس رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس را همراهی می کنند.

کد مطلب 2164613

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