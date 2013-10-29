پیگیری مسائل کلان اقتصادی ایران در سفر رئیس مجلس به چین

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بامداد امروز (سه شنبه 7 آبان ماه) قبل از عزیمت به کشور چین در فرودگاه مهرآباد تهران و در جمع خبرنگاران گفت: سفر ما به چین به دعوت رئیس پارلمان خلق چین بوده و باید اذعان کرد ایران و چین روابط بسیار گسترده ای از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر داشته و در مسائل مهم بین المللی از اشتراکات فراوانی برخوردار هستند.



نماینده مردم قم افزود: موضوع سفر ما پارلمانی و همچنین همکاری های اقتصادی خواهد بود چرا که ایران، چین را شریک اول تجاری خود می داند.



وی تصریح کرد: در این سفر رایزنی های سیاسی، فرهنگی و علمی نیز با مقامات کشور چین انجام خواهیم داد.



لاریجانی ادامه داد: ایران از نظر پارلمانی روابط نزدیکی با چین دارد و بحث های خوبی در روابط تجاری میان دو کشور وجود دارد لذا در این سفر قصد داریم مسائل کلان اقتصادی خود را پیگیری کنیم.



عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: در شرایط کنونی مسائل منطقه ای حساس و مهمی وجود دارند که ایران و چین می توانند در مورد آن بحث کنند از جمله نقش چین در مسائل هسته ای و حساس منطقه ای بسیار حائز اهمیت است.



رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این سفر با مقامات چینی از جمله رئیس جمهور و مسئولان شورای امنیت این کشور مذاکراتی انجام خواهیم داد و امیدواریم سفر مفیدی باشد.



به گزارش مهر، در این سفر معاونین وزارت صنایع و معادن، نفت، بانک مرکزی و برخی نمایندگان مجلس رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس را همراهی می کنند.