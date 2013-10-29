به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یکشانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور از ساعت 15 عصر امروز سهشنبه با برگزاری چهار مسابقه همزمان پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم ذوبآهن اصفهان با برتری در زمین پیام آمل به جمع 16 تیم پایانی جام راه یافت.
صبای قم هم در زمین نفت امیدیه تن به شکست یک بر صفر داد تا پس از سایپا البرز و استقلال صنعتی خوزستان، سومین تیم لیگ برتری باشد که از گردونه مسابقات جام حذفی کنار رفته است.
همچنین دیدار تیمهای نفت تهران با پارسه تهران و ملوان با مس رفسنجان هم در پایان 90 دقیقه قانونی با تساوی به پایان رسید تا تکلیف صعود کننده در وقتهای اضافه یا ضربان پنالتی مشخص شود.
نتایج این دیدارهای به شرح زیر است:
* پیام صنعت آمل یک - ذوبآهن اصفهان 2
گلها: امید نیک نژاد (48) برای صنعت آمل - مرتضی تبریز (33) و محمدرضا صلصالی (68) برای ذوبآهن
* صبای قم صفر - نفت امیدیه یک
گل: علی فتحی (45) برای نفت
* نفت تهران یک - پارسه تهران یک
* ملوان بندرانزلی صفر - مس رفسنجان صفر
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