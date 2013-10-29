بازیکنان و کادرفنی سپاهان جریمه شدند/ کسر 10 درصد قراردادها

به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه سپاهان اصفهان در مطلبی که روی خروجی سایت این باشگاه قرار گرفته، اعلام کرد: "ضمن عذرخواهی از مردم شریف اصفهان و همچنین هواداران فهیم و شایسته سپاهان، به لحاظ کسب نتایج ضعیف توسط تیم فوتبال این باشگاه در دو هفته اخیر و همچنین حذف از گردونه مسابقات جام حذفی کشور، کادر فنی وبازیکنان تیم فوتبال سپاهان به میزان 10 درصد از مبلغ قراردادشان جریمه شدند."

تیم فوتبال سپاهان اصفهان عصر امروز سه‌شنبه و در مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور در آبادان برابر تیم فوتبال صنعت نفت تن به شکست یک بر صفر داد.