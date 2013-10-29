مدافع عنوان قهرمانی حذف شد/ صعود ارزشمند صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یکشانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور عصر امروز سهشنبه با برگزاری یک دیدار پیگیری شد که طی آن تیم فوتبال صنعت نفت در آبادان دست به کار بزرگی زد و توانست سپاهان اصفهان قهرمان دوره گذشته این جام را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد.
در این بازی که در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد، حمید طاهریفرد در دقیقه 89 گل برتری صنعت نفت را به ثمر رساند. تیم سپاهان اصفهان پس از تیمهای صبای قم، سایپا البرز و استقلال صنعتی خوزستان چهارمین تیم لیگ برتری لقب گرفت که وداع زودهنگامی از این جام داشته است.
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور به مصاف گسترش فولاد تبریز میرود.
در پایان 5 دیدار عصر امروز از مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی، برنامه برخی از بازیهای مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* برنده دیدار استقلال تهران با کاسپین قزوین - ملوان بندرانزلی
* ذوبآهن اصفهان - نفت تهران
* نفت امیدیه - برنده دیدار مس کرمان با شهرداری دزفول
* گسترش فولادتبریز - صنعت نفت آبادان
* نفت مسجد سلیمان - برنده دیدار تراکتورسازی تبریز با ماشین سازی تبریز
* داماش گیلان - راهآهن سورینت
* برنده دیدار فولاد خوزستان با فولاد یزد - فولاد نوین اهواز
* پرسپولیس تهران - الوند همدان
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