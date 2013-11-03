افزایش زنان سرپرست خانوار/27 هزار زن سرپرست خانوار زیر 18 سال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت حمايت و سلامت کميته امداد کشور در همایش علمی سبک زندگی زنان سرپرست خانوار و کارکرد خانواده در تالار فردوسی دانشگاه آزاد اراک ظهر امروز گفت: دو میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که حدود نیمی از آنها از حمایت های این نهاد بهره مندند.

علی محمد ذوالفقاری تعداد زنان سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد را بیش از یک میلیون نفر برشمرد و اظهارداشت: امداد بزرگترين سامانه خدمت رساني به زنان سر پرست خانوار است.

وی با بیان اینکه اين هفتمين همايش زنان سر پرست خانوار است که با همکاري مديران اجرايي ، پژوهشگران و فرهيختگان علمي برگزار مي شود ادامه داد: برگزار کنندگان اين همايش در تلاشند تا با نگاه علمي و بررسي کارشناسانه به کمک نهادهاي حمايتي از جمله کميته امداد در کمک رساني بهتر به اين قشر از جامعه باشند.

افزايش آمار اين زنان در جامعه

ذوالفقاری مشکلات زنان سر پرست خانوار را از لحاظ شرايط اقليمي، سطح سواد و نوع نياز متفاوت از همديگر عنوان و تصريح کرد : کميته امداد امام خميني (ره) با علم به اين مهم خدمات متنوع و متفاوتي را با در نظر گرفتن اين شرايط ارائه مي کند.

وی اشاره به افزايش آمار اين زنان در جامعه و تاکيد بر لزوم حمايت بخش هاي مختلف دولت از زنان خود سر پرست و سر پرست خانوار تاکيد کرد : امروزه نيازمند اين مي باشيم که با کمک ساير دستگاهها در رفع دغدغه فعلي و آتي اين قشر از جامعه تلاش نمائيم.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور افزود: از مجموع زنان سرپرست خانوارتحت حمایت این نهاد، 27 هزار نفر زیر 18 سال است و این افراد با بسیاری از مسوولیت های اجتماعی آشنا نیستند که توجه به این امر بسیار ضروری است.

ذوالفقاری گفت: زنان سرپرست خانوار باید مورد حمایت جدی قرار گیرند زیرا بی اهمیتی در این راستا در افزایش مشکلات و آسیب های اجتماعی کشور نقش موثری دارد.

وی افزود: ازدواج های احساسی و ازدواج در سنین پایین در افزایش زنان سرپرست خانوار موثر است و مسوولان فرهنگی باید در این راستا بیش از پیش تلاش کنند.

استاندار مرکزی نیز خواستار بررسی علل طلاق که افزایش آمار زنان سرپرست خانوار در کشور را باعث شده است شد و گفت: اینکه چه عاملی آمار طلاق را افزایش داده است است و اینکه چرا زوجین طلاق را با علم به مشکلات پس از آن به سادگی انتخاب می‌کنند باید کار علمی صورت گیرد تا علل مشخص شود و جامعه نسبت به عواقب طلاق آگاه شود.

محمد حسین مقیمی با اشاره به اینکه حوادث متعددی رخ می‌دهد که باعث می‌شود زنان به عنوان سرپرست خانواده امور را به دوش گیرند افزود: مسوولان برای اینکه بتوانند امور این قشر از جامعه را رسیدگی کنند باید تدابیر مناسبی اتخاذ کنند.

زنان سرپرست خانوار مشکلات عدیده‌ای دارند

استاندار مرکزی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار مشکلات عدیده‌ای دارند که باید به آنها رسیدگی شود افزود: باید به ابعاد روحی و روانی این زنان و فزرندان آنها نیز نگاه عمیق ویژه شود.

وی با اشاره به اینکه عواملی مانند تصادفات باعث می‌شود سرپرست خانواده از دست برود عنوان کرد: در حال حاضر کشور آمار تصادفات نسبت به میانگین جهانی 6 برابر بیشتر است و باید گام‌های جدی در مسیر کاهش این آمار برداشته شود. علاوه بر این عامل، طلاق خود مزید بر علت شده و منجر به افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور شده است.

مقیمی تاکید کرد: امروز یکی از مباحثی که مسوولان ارشد باید به آن توجه ویژه داشته باشند، مراکز علمی، مدارس، دانشگاه‌ها، اساتید، معلمان و افرادی است که در فرهنگ عمومی جامعه اثرگذار هستند. این مراکز باید به دنبالل رویکرد علمی در بحث طلاق باشند.

مدير کل امداد استان نیز هدف از برگزاري اين همايش را بررسي موانع و مشکلات و چالش هاي زنان سر پرست خانوار عنوان و ابراز اميدواري کرد: با بررسي کارشناسانه و کمک ساير دستگاهها جهت رفع اين مشکلات اقدامات مقتضي صورت پذيرد.

43 درصد زنان سرپرست خانوار استان زيرپوشش خدمات حمايتي اين نهاد هستند

محسن وليئي با بیان اینکه در حال حاضر 43 درصد زنان سرپرست خانوار اين استان زيرپوشش خدمات حمايتي اين نهاد هستند افزود: پرداخت مستمري، پرداخت کمک هزينه ازدواج ، کمک به تعميرات و احداث مسکن ، کمک به معافيت فرزندان ذکور ، پرداخت وام و کمک به اشتغال و توانمندي از جمله خدماتي که به اين قشر از جامعه ارائه مي شود.

مدیر کل امداد استان، بررسی آسیب های پیش روی زنان سرپرست خانوار، نیازسنجی علمی جامعه هدف و راهکارهای برون رفت از مشکلات زنان سرپرست خانوار در 10 سال اخیر و استفاده از نقطه نظرهای نخبگان دانشگاهی در راهگشایی مشکلات دو هزار و 500 خانوار زن سرپرست کشور را از محورهای مقالات این همایش عنوان کرد و گفت: 71 مقاله علمی به دبیر خانه این همایش ارسال شده است.

ولئی افزود: پس از بررسی مقاله ها در کمیته ارزیابی علمی 27 مقاله برای ارائه شفاهی و 16 مقاله برای ارائه پوستر گزینش شده و در پايان تمامی آثار به صورت يك كتاب چاپ خواهد شد.

بررسی آسیب های پیش روی زنان سرپرست خانوار

همايش علمي سبک زندگي زنان سر پرست خانوار امروز با حضور انواري سر پرست کميته امداد امام خميني (ره)و معاونين امداد کشور و معاونين استانداري ، مشاوران ، محققان ، پژوهشگران، اساتيد ، مديران مدارس و زنان سر پرست خانوار تحت حمايت دستگاههاي حمايتي استان در سالن فردوسي دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد.

در برگزاري اين همايش 18 دستگاه از جمله همايش استانداري، دانشگاه آزاد اسلامي، هلال احمر، بنياد شهيد، بهزيستي، جهاد دانشگاهي، دانشگاه علوم پزشکي، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، شهرداري اراک و نيروي انتظامي استان با کميته امداد مشارکت داشته اند.