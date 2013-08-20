همايش سبک زندگي زنان سر پرست خانوار برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجيد مشهدي با بیان اینکه این همایش آبان ماه سال جاري برگزار مي شود افزود: علاقه مندان مي توانند آثار خود را حداکثر تا 15 شهریور ماه به آدرس ،article-mkz@emdad.ir ارسال نمايند و در پايان همايش به صاحبان مقالات برتر جوايزي اهداء و مقالات برگزيده آنها در مجلات علمي چاپ خواهد شد. وی محور هاي اين همايش را زمينه هاي شکل گيري سبک زندگي و آثار زندگي بر کارکرد خانواده با محوريت زنان عنوان و تصريح کرد : تاثيرنوگرايي بر سبک زندگي و مباحث فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي بر سبک هاي زندگي از مباحث مورد بحث در اين همايش مي باشد. بهینه سازی مصرف انرژی نیازمند عزم ملی در آگاهی رسانی است معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: تحول مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی نیازمند عزم ملی در آگاهی رسانی، حساس سازی نسبت به مصرف انرژی است. مهندس محمد اسماعیل سرگردی افزود: طی انعقاد قرارداد همکاری با صداوسیمای استان ،مسابقه تلویزیونی و برنامه ای ویژه مدیریت مصرف برق از شبکه آفتاب اجراشد. وی اطلاع رسانی فراگیر به مشترکین کشاورزی جهت همکاری در پیک سایی تابستان جاری وانعقاد قرارداد همکاری که در قالب درج اطلاعیه در قبوض برق مشترکین ، ارسال پیامک به مالکین چاه های کشاورزی استان افزون بر 4500 حلقه چاه،نصب بنر در اماکن پرتردد کشاورزان و ارسال اطلاعیه به پیوست قبوض برق مشترکین کشاورزی را ازجمله فعالیت های انجام شده در راستای بهینه سازی انرژی برق عنوان کرد. پرد اخت 95 درصد هزينه هاي بستري بيماران تحت حمايت بيمه شده شهري

رئيس اداره بهداشت بيمه هاي اجتماعي و درمان استان گفت: هزينه هاي 95 درصد بيماران بيمه شده شهري امداد که ساکن شهرهاي بالاي 20 هزار نفر مي باشند توسط بيمه خدمات درماني کميته امداد امام خميني (ره) استان پرداخت مي شود. علي طلايي فيروز جائي گفت: بيماران تنها با پرداخت 5 درصد فرانشيز از خدمات درماني بهره مند مي باشند و در صورت زياد بودن هزينه ها درصدي از سهم فرانشيز نيز به بيمه شدگان عودت خواهد شد. وي با بیان اینکه صد در صد از کليه هزينه هاي بيماران خاص اعم از بستري ، سر پايي نيز توسط امداد پرداخت مي شود اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 19 هزارو 370 نفر تحت حمايت بيمه خدمات درماني امداد استان مي باشند و از خدمات آن برخوردار مي باشند. خیر تفرشی مسکن مددجویی ساخت



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تفرش گفت: با کمک یکی از خیرین شهرستان تفرش مسکنی به مساحت 45 متر مربع جهت یکی از مددجویان تحت حمایت امداد این شهرستان احداث شد.

قاسم مقدم گفت: برای انجام این کار 20 میلیون ریال توسط این خیر هزینه شده است.

وی کمک به احداث مسکن را از خدمات ارائه شده به مددجویان عنوان و تصریح کرد : مقاوم سازی منازل مسکونی و پرداخت اجاره بها به مددجویان و پرداخت هزینه انشعابات از دیگر اقدامات این نهاد در کمک به محرومین است.

دمای هوای شهرهای استان مرکزی در 50 سال گذشته بی سابقه بود

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزیضمن تشریح وضعیت آب در شهرهای استان گفت: به دلیل افزایش مصرف آب با توجه به افزایش بی سابقه دمای هوا در تابستان که در 50 سال گذشته بی سابقه بوده است در بعضی از شهرهای استان با مشکل کمبود آب مواجه بودیم که با تدابیر صورت گرفته و اقدامات انجام شده این مشکلات بر طرف شد.

عبدالرضا خلیلی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در راستای رفع کمبود آب در شهرهای استان گفت: در شهر ساوه با انتقال آب سد الغدیر به شهر ساوه و در شهر خمین با حفر ، تجهیز و وارد مدار بهره برداری نمودن 2 حلقه چاه آب ، در شهر تفرش با بهره برداری از یک حلقه چاه آب و در شهر دلیجان با اقداماتی که در زمینه انشعابات و مصارف به ویژه در بخش فضای سبز و کاربری های تجاری و صنعت انجام شده مشکل کم آبی مرتفع گردیده است.

تعویض الکتروپمپ چاه شماره 45 شهر اراک



به منظور جلوگیری ازخارج شدن چاه شماره 45 شهر اراک ازمدار بهره برداری و اهمیت این چاه در تامین آب شرب به ویژه در زمان پیک مصرف، الکتروپمپ این چاه درکوتاهترین زمان ممکن تعویض گردید.

مدیر امور آبفا اراک عنوان کرد:چاه شماره 45 شهر اراک یکی از چاه های اصلی شهر می باشد و دارای سطح خوبی از آب است، ولی به علت نقص فنی، پرسنل بهره برداری از تاسیسات نسبت به تعویض الکتروموتور آن اقدام نمودند.

مهندس عباسی درادامه عنوان کرد: با برآوردی که توسط کارشناسان بهره برداری با برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه pm انجام شد ،مشخص گردید پمپ این چاه دارای کارکرد بالایی است ، به همین منظور پیش ازخرابی و خارج شدن آن ازمدار بهره برداری، نسبت به تعویض کامل الکترو پمپ این چاه اقدام شد.

افزود: این چاه دارای آب با کیفیت مناسب برای شرب است ومیزان آب تولیدی ازاین چاه حدود 28 لیتر درثانیه می باشد که کمک زیادی به جلوگیری از کمبود آب درمناطق تحت پوشش خود می نماید.