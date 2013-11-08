پیچک" لالایی علی اصغر" در فضای عطرآگین بارگاه رضوی پیچید/ شیرخوارگان عاشورایی نذر قیام مسیح امام حسین(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، مادران این دیار در گوش فرزندان عاشورایی شان غم نامه رباب را خواندند که امروز سرگردان بود که تشنگی نوگلش را تاب بیاورد یا شاهد گلوی بریده کودکش باشد که چون ماهی در تنگ آغوش مهر پدر در خون خود شناور شد.

فریاد یا حسین در سرای امام رضا(ع) در فضا طنین انداز شد و همزمان عهدنامه جهانی مجمع علی اصغر را خواندند که آن چنان که فرزندانشان را در آغوش پرمهرخود می پرورانند آنها را با عشق او آشنا کنند.

مادران این سرزمین، شش ماهه هایشان را با غمی به بزرگی اندوه رباب در بغل گرفتند و اشک و ناله سردادند و پیمان بستند که به حق خون شیرخوار کربلا فرزندشان را تنها با "لالایی علی اصغر" بخوابانند.

آتشی امروز به جان مادران این سرزمین افتاد وقتی گهواره خالی علی اصغر را بر دست می بردند و همنوای رباب می خواندند" آه میوه دلم؛ آه فرزند مقتولم "

طفل شیرخواری که سه‌روز آب نخورد

همه قصه او را شنیده ایم اما امروز این داستان زمزمه ای بود در گوش کودکان عاشورایی تا بدانند که داستان این ناله ها ، سوزها و آه ها چیست ؟ و مادری به فرزندش می گفت : علی‌اصغر(ع) در مدینه متولد شد، پدرش امام حسین(ع) و مادرش رباب بود.

او در گوش پسر اینگونه می خواند: دلبندم، علی‌اصغر(ع) در واقعه‌ی کربلا، شش ماه بیشتر نداشت و پس از شهادت علی‌اکبر(ع) یک مرتبه صدای زنان از خیمه‌ها بلند شد.

امام آمد و فرمود شما را چه شده؟ گفتند این طفل شیرخوار، سه‌روز است آب نخورده است؛ امام، شیرخوار خود را گرفت و بردست بلند کرد و گفت: پروردگارا تو می دانی غیر از این کودک کسی را ندارم و این طفل شیرخوار از شدت عطش بر خود می‌پیچد، آنگاه به طرف لشکر رفت و برای او آب خواست.

هنوز سخن امام تمام نشده بود که تیر سه شعبه‌ زهرآلود "حرمله بن کاهل اسد" بر گلوی نازک علی‌اصغر(ع) نشست.

طفلی که در آغوش پدر چون ماهی در خون شناور شد

پدر فرزندش را دید که چون ماهی به خود می‌غلتد و می‌پیچد، دست برد زیر گلوی علی‌اصغر(ع) و خون او را بر جامه‌ خود مالید و به آسمان پاشید و عرض کرد: خدایا شاهد باش، این قوم بر ذریه‌ پیغمبرت(ص) رحم نکردند.

آنگاه طفل شیرخوارش را به سینه چسباند، در حالیکه خون از او جاری بود و او را عقب خیمه‌ها برد، دو رکعت نماز خواند و او را دفن کرد و اشعاری سرود.

حمیدبن مسلم نیز در این باره می‌گوید، به کودک مقتول در دست پدر نگاه می‌کردم، دیدم زنی از خیمه‌ بیرون آمد و سراسیمه صدا می‌زد: آه فرزند مقتولم، آه میوه‌ی دلم ... و به دنبال وی، دختران حرم رسول خدا(ص) بیرون ریختند و گریه کردند.

گفتم این زن کیست؟ گفتند ام کلثوم است و آن دختران، فاطمه‌(س)، سکینه(س) و رقیه‌(س)هستند. دیدگانم از اشک پر شد و نتوانستم خودداری کنم.

بی بی جان، فرزندم را نذر شیرخواره تو می کنم

امروز حرم رضوی شاهد حضورده ها هزار علی اصغر از دیار علی ابن موسی الرضا(ع) بود؛ شیر خوارگانی که به یاد شهید کوچک کربلا بر دست بلند و تقدیم پیشگاه حضرت دوست شدند.

در بارگاه رضوی محشری بر پاشد و زمزمه مادران همدرد با رباب بر آسمان بلند شده و اینگونه غم نامه خواندند و عهد بستند که" یا مسیح حسین "، "یا قائم ال محمد" و" یا صاحب الزمان " فرزندم را نذر یاری قیام تو می کنم؛ او را برای ظهورنزدیکت، برگزین؛ برگزین و حفظ کن.

آری سربازان انقلابی امام زمان(عج)، امروز در گهواره اند و این نسل که نفسش با نفس عزادران حسینی آمیخته است تا آخر عمر زیر بیرق حسین خواهد ایستاد.

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گزارش: زهره رنگ آمیز