سفر شهرام مکری با "ماهی و گربه" به پرتغال

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "ماهی و گربه" آخرین ساخته شهرام مکری پس از حضور در چهار جشنواره بین‌المللی این بار و در پنجمین حضور خود به بخش مسابقه جشنواره "لیسبون و استوریل" پرتغال راه یافته است.

این جشنواره از 17 آبان‌ماه کار خود را با نمایش فیلم "ونوس در پوست خز" ساخته رومن پولانسکی شروع می کند.

فیلم "ماهی و گربه" که از محصولات کانون "ایران نوین" است در 3 نوبت طی روزهای 15 و 16 نوامبر (24 و 25 آبان‌ماه) در این جشنواره به نمایش در می‌آید. فستیوال لیسبون پنجمین حضور بین المللی فیلم "ماهی و گربه" است. این فیلم در اولین حضور جهانی خود در بخش "افق‌ها"‌ی هفتادمین جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و جایزه خلاقیت جشنواره را دریافت کرد و پس از آن در مرکز فیلم "آرکوبالینو" میلان ایتالیا نمایش داده شد.

هجدهمین جشنواره فیلم "بوسان" در کره جنوبی سومین و بخش مسابقه جشنواره‌ "سائوپولو" نیز چهارمین حضور جهانی "ماهی و گربه" بوده است. این فیلم توسط محمد اطبایی عرضه و بازاریابی بین‌المللی می‌شود و سپهر سیفی تهیه کنندگی فیلم را برعهده دارد.

"ماهی و گربه" در یک سکانس - پلان 130 دقیقه‌ای پس از يک ماه تمرين در مكان مورد نظر، در يک شبانه روز ساخته شد. این فیلم ماجرای گروهی از دانشجویان و جوانان را تعریف می‌کند که در جریان سفر به شمال کشور و حضور در یک اردو درگیر ماجراهایی می‌شوند. فیلمبرداری این فیلم به مدیریت محمود کلاری انجام شده است.

سیزدهمین جشنواره فیلم لیسبون امسال برنامه های ویژه ای برای نمایش فیلم های مختلفی از سراسر دنیا دارد. مرور آثار جیمزگری، وونگ کاروای و الکساندر سوخورف از آن جمله‌اند که این نمایش‌ها با حضور کارگردانان و جلسات گفتگو همراه خواهد بود.

همچنین از ژولیت بینوش در برنامه ویژه ای تقدیر می شود و او در جلساتی درباره نحوه کار وب ازیگریش صحبت خواهد کرد. در بخش خارج از مسابقه جشنواره هم 22 فیلم از جمله "گذشته" ساخته اصغر فرهادی، "آبی گرم ترین رنگ است" ساخته عبدل لطیف کشیشه و "درون لوین دیویس" از برادران کوئن نمایش داده خواهند شد.

حضور شخصیت های غیر سینمایی مانند پل استر (رمان نویس مشهور آمریکایی) و دیگو ماسون (پسر آندره ماسون، نقاش مشهور و رهبر ارکستر سمفونیک برلین) در میان اعضا هیات داوران از دیگر جذابیت‌های این جشنواره است.

جشنواره لیسبون روز 27 آبان‌ماه با اهدای 3 جایزه در بخش اصلی و یک جایزه در بخش فیلم کوتاه به کار خود پایان خواهد داد.