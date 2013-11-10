9 کتاب انتشارات قدیانی درباره سالار شهیدان

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات قدیانی تاکنون 9 عنوان کتاب در قالب داستان و مجموعه داستان از نویسندگان مختلف چون حسین فتاحی، داود غفارزادگان، فریبا کلهر و مژگان شیخی منتشر کرده است. فهرستی که درپی می‌آید، تنها بخشی از کتاب‌های منتشر شده با محوریت امام سوم شیعیان را در برمی‌گیرد:

«آینه در کربلاست» نوشته محمدرضا سنگری، پژوهش و نگارشی نو در بازشناخت نهضت عاشورا و ترکيبی از روايت، تطبيق، تحليل، تذکر و سير تاريخی حوادث و رويدادهای مربوط به آن است.

«قصه‌های عاشورایی» هم یک مجموعه 10 جلدی برای کودکان است که مجلدی از تمام کتاب‌های آن هم در قطعی رحلی در اختیار خانواده‌ها قرار گرفته است. فریبا کلهر، نویسنده این داستان‌های عاشورایی است.

«فراموشان»، داستانی از واقعه کربلا برای نوجوانان است. کتابی که روایت دیگری از این واقعه تاریخی را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد. هر قسمت این داستان از زبان کسی روایت می‌شود که در این واقعه شرکت داشته یا شاهد آن بوده است. سرانجام با به هم پیوستن این روایت‌ها، خواننده به کل واحدی می‌رسد که حدیث کربلا را در ذهنش زنده می‌کند. تألیف این داستان را داوود غفارزادگان بر عهده داشته است.

خداحافظ درختان سرو»، نوشته مژگان شیخی هم کتابی دیگری است که بخشی از آن به امام حسین (ع) اختصاص دارد. در این کتاب، زندگی حضرت زینب (س) از کودکی تا وفات ایشان به شیوه‌ای داستان گونه روایت شده است. وقایع مربوط به دوران پس از وفات پیامبر (ص)، دوران امامت حضرت علی (ع)، واقعه کربلا و ماجراهایی که حضرت زینب (س) و بازماندگان خاندان پیامبر بعد از آن واقعه از سرگذراندند، از بخش‌های خواندنی کتاب است.

«یاران کوچک حسین (ع)»، نوشته سید احمد موسوی‌وادقانی، حکایتی از کودکان و نوجوانان در حماسه کربلا برای مخاطبان بزرگسال است. در حادثه کربلا، مردان بزرگی امام حسین (ع) را همراهی کردند. یاران وفاداری که جوانمردانه از اسلام دفاع کردند و در نبردی دلاورانه به شهادت رسیدند. در کنار این بزرگ مردان، چندین نوجوان هم حضور داشتند که در فداکاری و وفاداری چیزی از بزرگ‌ترها کم نگذاشتند. حضرت قاسم (س)، حضرت علی اصغر (س) و ابوبکربن الحسن در شمار این یاران کوچک امام هستند. این کتاب روزنه‌ای است به زندگی این بزرگ مردان کوچک.

کتاب دیگری که می‌توان در این راستا معرفی کرد؛ «چهارده قصه از کودکی معصومین» نوشته محسن ربانی جویباری است که یکی از داستان‌های آن به امام حسین (ع) اختصاص دارد. معرفی کودکی معصومین (ع) یکی از روش‌های ارائه الگوهای عملی به کودکان و نوجوانان است. نویسنده این کتاب با توجه به این هدف و با ظرافت تمام چهارده حکایت شیرین و خواندنی را انتخاب و با نثری زیبا بازنویسی کرده است.

جلد پنجم از مجموعه چهارده جلدی « 14 قصه 14 معصوم» با عنوان«امام حسین (ع) »هم به شرحی از زندگی این بزرگوار پرداخته است. مهم‌ترین ویژگی این مجموعه چهارده جلدی در زبان ساده‌ای است که حسین فتاحی به کار برده تا قابل درک و جذاب برای کودکان دبستانی باشد.

پنجمین جلد از« قصه‌های منظوم از چهارده معصوم» سروده محمد کاظم مزینانی با عنوان «و ناگهان پرنده شد» هم به امام سوم شیعیان اختصاص دارد. این کتاب حاوی قصه‌ای منظوم از یکی از اتفاقات زندگی امام حسین (ع) برای کودکان است.

«نسیم دختر باد» سروده افشین علاء، دربردارنده شعرهایی برای کودکان است. یکی از شعرهای این مجموعه به حضرت ابوالفضل اختصاص دارد؛ به بزرگمردی که در واقعه کربلا افتخار آفرید.

کتاب‌های یاد شده تنها بخشی از آثار منتشر شده از سوی این مؤسسه فرهنگی را در ارتباط با امام حسین (ع) شامل می‌شوند.