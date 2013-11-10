پیام آهنگساز "آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو" به هنرمندان جوان انقلابی

به گزارش خبرنگار مهر، در متن این پیام آمده است:
بسمه تعالی
روزهایی که در آن به سر میبریم یادآور خروش تاریخساز ملتی است که با فریادی برآمده از روح و جانی مکدر و خشمگین، ایستاده بر فراز تاریخ تراژدی به بند کشیدهشدگان زنجیر استثمار، بانگ ننگ و نفرین خود را در امتداد پژواک "ذلت ناپذیری" حسین (ع) بر هیمنه دستگاه ظلم و استکبار دوران، فرود آورد و خواست که تاریخ خود را رقم زده و حامل روح بیدارگر ظلم ستیزی و مقاومت در دوران خود باشد.
در این میان، شماری از هنرمندان نیز همراه و همدل با این خروش، بر آن شدند که وجه "زیبای" هنر را از فیض این روح به پاخاسته، بهرهمند کرده و نیز با جهد خود، سهمی در ثبت و ماندگاری این حرکت و آن تاریخ، ایفا کنند. حاصل این همنشینی مبارک، خلق آثاری ماندگار در عرصه هنر انقلاب و دفاع مقدس -که میخواهم نام آن را "هنر مقاومت" بگذارم- شد که فصلی نو از تاریخ هنر این مرز و بوم را به ارمغان آورد.
اینجانب، پس از عمری فعالیت در عرصه هنر موسیقی کشور اکنون افتخار آن دارم که بخش طول و درازی از کارنامه هنری خود را درخشان به تلالو هنر مقاومت میبینم و سرودهایی از ساختههای من نظیر " خجسته باد این پیروزی"، "الله اکبر خمینی رهبر"، "شهید مطهر"، "آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو" و ... مفتخر است که در فهرست هنر انقلاب و دفاع مقدس، جایگاهی برجسته به خود اختصاص داده و با اقبال و حمایت مردمی که سرودها برآمده از ضمیر خود آنان بود، در طول این سالها، ماندگار باشد.
هر ساله و در چنین روزهایی، زمزمههای مردم و امواج رسانهها خاطره سرودی را زنده میکند که برای من که سازنده آن هستم هنوز و همواره زنده و نوستالژیک است. سرود "آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو" که در طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، پیام انقلاب و خیل عظیم مردم را به سردمداران کاخ سفید در برابر آتش افروزی، نیرنگ و کارشکنی آن روزهایش مخابره میکرد.
خوشبختانه این سرود، بلافاصله با اقبال مردم و مسئولان وقت، همراه شد و به واسطه آنکه مضامین حماسی را در قالب موسیقایی با صلابت و البته روان، منتقل میکرد خیلی زود در همخوانیهای جمعی مردم به کار گرفته شد. در همه سالهای پس از خلق این اثر نیز همواره این نغمه، با لحظات شور و حماسه مردم عجین بوده است و چه چیز برای سازنده یک موسیقی، خوشایندتر از آنکه اثر او مرزهای تاریخی را در نوردیده و در هر عصری، با مضامینی متناسب با زمانه و زمینه خود، همچنان زنده و بالنده باشد؟
اکنون نیز که مشاهده میکنم پس از گذشت بیش از 30 سال از تولید سرود "آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو"، از یکسو این سرود، با اشعاری زنده و روزآمد، زینتبخش محافل عزای حسینی (ع) است و از سوی دیگر، در میان هنرمندان جوان، شور و انگیزه خلق آثاری با مضمون مقاومت و ظلم ستیزی را زنده میکند؛ جز سپاس از یگانه هنرمند، خالق زیبایی و هنر را روا نمیدانم و به رسم شکر و سپاس، جوانان متعهدی را که پای در عرصه خطیر و پر سنگلاخ هنر انقلاب، به ویژه، موسیقی و سرود گذاردهاند با دعای خود بدرقه میکنم و امید دارم که همچنان با بهرهگیری هنرمندانه از گنجینه غنی و پرگوهری که پشتوانه آنهاست، در راهی که پیشرو دارند، گامهای استوار را با موفقیت، یکی پس از دیگری بردارند.
به امید سرفرازی و صدرنشینی هنر اصیل و متعهد
احمدعلی راغب
18 آبان 1392
نظر شما