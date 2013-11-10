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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۰۰

پیام آهنگساز "آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو" به هنرمندان جوان انقلابی

پیام آهنگساز "آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو" به هنرمندان جوان انقلابی

احمدعلی راغب سازنده‌ سرود "آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو" به هنرمندان جوان انقلابی پیام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در متن این پیام آمده است:

بسمه تعالی

روزهایی که در آن به سر می‌بریم یادآور خروش تاریخ‌ساز ملتی است که با فریادی برآمده از روح و جانی مکدر و خشمگین، ایستاده بر فراز تاریخ تراژدی به بند کشیده‌شدگان زنجیر استثمار، بانگ ننگ و نفرین خود را در امتداد پژواک "ذلت ناپذیری" حسین (ع) بر هیمنه‌ دستگاه ظلم و استکبار دوران، فرود آورد و خواست که تاریخ خود را رقم زده و حامل روح بیدارگر ظلم ستیزی و مقاومت در دوران خود باشد.

در این میان، شماری از هنرمندان نیز همراه و همدل با این خروش، بر آن شدند که وجه "زیبای" هنر را از فیض این روح به پاخاسته، بهره‌مند کرده و نیز با جهد خود، سهمی در ثبت و ماندگاری این حرکت و آن تاریخ، ایفا کنند. حاصل این هم‌نشینی مبارک، خلق آثاری ماندگار در عرصه‌ هنر انقلاب و دفاع مقدس -که می‌خواهم نام آن را "هنر مقاومت" بگذارم- شد که فصلی نو از تاریخ هنر این مرز و بوم را به ارمغان آورد.

اینجانب، پس از عمری فعالیت در عرصه‌ هنر موسیقی کشور اکنون افتخار آن دارم که بخش طول و درازی از کارنامه‌ هنری خود را درخشان به تلالو هنر مقاومت می‌بینم و سرودهایی از ساخته‌های من نظیر " خجسته باد این پیروزی"، "الله اکبر خمینی رهبر"، "شهید مطهر"، "آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو" و ... مفتخر است که در فهرست هنر انقلاب و دفاع مقدس، جایگاهی برجسته به خود اختصاص داده و با اقبال و حمایت مردمی که سرودها برآمده از ضمیر خود آنان بود، در طول این سالها، ماندگار باشد.

هر ساله و در چنین روزهایی، زمزمه‌های مردم و امواج رسانه‌ها خاطره‌ سرودی را زنده می‌کند که برای من که سازنده‌ آن هستم هنوز و همواره زنده و نوستالژیک است. سرود "آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو" که در طلیعه‌ پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، پیام انقلاب و خیل عظیم مردم را به سردمداران کاخ سفید در برابر آتش افروزی، نیرنگ و کارشکنی آن روزهایش مخابره می‌کرد.

خوشبختانه این سرود، بلافاصله با اقبال مردم و مسئولان وقت، همراه شد و به واسطه آنکه مضامین حماسی را در قالب موسیقایی با صلابت و البته روان، منتقل می‌کرد خیلی زود در همخوانی‌های جمعی مردم به کار گرفته شد. در همه‌ سالهای پس از خلق این اثر نیز همواره این نغمه، با لحظات شور و حماسه‌ مردم عجین بوده است و چه چیز برای سازنده‌ یک موسیقی، خوشایندتر از آنکه اثر او مرزهای تاریخی را در نوردیده و در هر عصری، با مضامینی متناسب با زمانه و زمینه‌ خود، همچنان زنده و بالنده باشد؟

اکنون نیز که مشاهده می‌کنم پس از گذشت بیش از 30 سال از تولید سرود "آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو"، از یک‌سو این سرود، با اشعاری زنده و روزآمد، زینت‌بخش محافل عزای حسینی (ع) است و از سوی دیگر، در میان هنرمندان جوان، شور و انگیزه‌ خلق آثاری با مضمون مقاومت و ظلم ستیزی را زنده می‌کند؛ جز سپاس از یگانه‌ هنرمند، خالق زیبایی و هنر را روا نمی‌دانم و به رسم شکر و سپاس، جوانان متعهدی را که پای در عرصه‌ خطیر و پر سنگلاخ هنر انقلاب، به ویژه، موسیقی و سرود گذارده‌اند با دعای خود بدرقه می‌کنم و امید دارم که همچنان با بهره‌گیری هنرمندانه از گنجینه‌ غنی و پرگوهری که پشتوانه آنهاست، در راهی که پیش‌رو دارند، گام‌های استوار را با موفقیت، یکی پس از دیگری بردارند.

به امید سرفرازی و صدرنشینی هنر اصیل و متعهد

احمدعلی راغب

18 آبان 1392
 

کد مطلب 2173045

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