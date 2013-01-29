تجلیل از احمدعلی راغب در جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت احمدعلی راغب آهنگساز سرودهای انقلابی به پاس یک عمر فعالیت در عرصه موسیقی انقلاب در بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر برگزار می‌شود.

در همین راستا تیم اجرایی برگزاری این دوره از جشنواره موسیقی فجر در حال حاضر مشغول ضبط تصاویری از این آهنگساز و در شرح و بیان مسایل مختلف در حوزه ساخت و آهنگسازی سرودهای انقلابی توسط این آهنگساز، هستند.

چندی پیش احمدعلی راغب در نخستین جشنواره موسیقی ضدآمریکایی در محل لانه جاسوسی مورد تقدیر قرار گرفت.

نغمه توحید، نغمه اتحاد، مارش حرکت، سرود خوش‌آمدی امام، سرود بانگ آزادی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، جانبازان، خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دارد، آمریکا ننگ به نیرنگ تو و بانگ آزادی، بابا جون داد و مدرسه ها وا شده و ... تعدادی از آثار ماندگار وی هستند.