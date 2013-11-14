تجمع بزرگ عاشورائیان گچساران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دستجات سینه زنی و زنجیرزنی از نخستین ساعت صبح پنجشنبه با حرکت از محل هیئت ها به سمت گلزار شهدا مراسم عاشورای حسینی را باشکوه هرچه تمام تر برگزار کردند.

همزمان با بارش باران الهی شهرستان گچساران از حال و هوایی خاص برخوردارشده و ذکر نام یاحسین (ع) عزاداران حسینی، فضای این شهر را عطرآگین کرده بود.

هرساله تعداد زیادی زن و مرد، پیرو جوان، برای عرض ارادت خدمت سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و تاکید بر ادامه نهضت عاشورایی وی و یاران باوفایش عزاداری می کنند.

امسال هم اقوام مختلف در این شهرستان همچون قشقاییها، لرزبانان، بختیاریها، خوزستانیهای مقیم گچساران و ...با تشکیل دستجات سینه زنی و زنجیر زنی، به عزاداری در عاشورای حسینی پرداختند.

نماز ظهر عاشورا هم که قرار بود در محل گلزار شهدای گچساران برگزار شود بدلیل نامساعد بودن هوا در مصلی نماز جمعه این شهر اقامه شد.