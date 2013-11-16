آماده بر عهده گرفتن مدیریت بازارچه پرویزخان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ملکی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از بازارچه مرزی پرویزخان که با حضور مدیران ارشد گمرک کشور و مقامات استانی انجام شد، اظهار داشت: بازارچه پرویزخان با توجه به موقعیت استراتژیک و اهمیتی که دارد باید از گمرک تفکیک شود و ما این آمادگی را داریم تا مدیریت آن را برعهده بگیریم.
وی افزایش تعداد نیرو، بررسی مشکلات و مشاهده وضعیت بازارچه پرویزخان از نزدیک را هدف سفر تیم گمرک کشور به استان کرمانشاه عنوان کرد.
ملکی با بیان اینکه در این سفر تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که تصمیمات اتخاذ شده در نهایت منجر به رفع و یا کاهش چشمگیر مشکلات موجود در بازارچه شود.
وی افزود: پرویزخان پس از گذشت سالها هنوز با مشکلات فراوانی روبرو است و بنا داریم محدودهای در این بازارچه برای این گمرک ایجاد کنیم و این بازارچه نیازمند چارچوبهایی است که امیدواریم این اقدام با همکاری پایانه و سایر سازمانها میسر شود.
مشاور رئیس کل گمرک کشور در ادامه و با بیان اینکه گمرک باید طبق قوانین، زیرساختهایی را فراهم و در کنار سایر سازمانها موانع را برطرف کند، یادآور شد: گمرک بنای دخالت در کارهای ذاتی سازمانها را ندارد، چراکه مدیریت تخصصی بهعهده گمرک نیست.
