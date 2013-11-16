رفع نابسامانی بازارچه های مرزی کرمانشاه اقدام عملی می خواهد/ قدم اول تشکیل یک اداره کل در قصرشیرین

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه رسیدگی به مشکلات بازارچه های مرزی پرویز خان و مرز خسروی با حضور مشاور رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی و تنی چند از مدیران ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیران استانی و شهرستانی قصرشیرین در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

نماینده مردم شهرستان های گیلان غرب، سرپل ذهاب و قصر شیرین ظهر امروز در این جلسه با اشاره به نابسامانی های مرز پرویزخان و خسروی اظهار داشت: امروز مسئولین گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست های مردم و نارضایتی آنها از اوضاع مرزهای قصر شیرین را شنیدند.

فتح الله حسینی گفت: ما پیش از سفر این تیم از گمرک جمهوری اسلامی به قصرشیرین، جلسه ای با حضور رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی در کمیسیون امنیت ملی مجلس داشتیم که مقرر شد اقدامات لازم برای حل و فصل مشکلات بازارچه های مرزی کرمانشاه انجام شود و این سفر مقدمه رسیدگی و حل نا به سامانی هاست.

حسینی گفت: وضعیت فعلی بازارچه ها به هیچ وجه شایسته مردم این مناطق و فعالان بازارچه که صاحبان اصلی آن هستند نیست و متأسفانه در سالهای گذشته مسئولان استانی کاری برای ساماندهی این وضعیت انجام نداده اند.

وی ادامه داد: این جلسات و تشریفاتی که امروز برپا می شود باید خروجی داشته باشد و جلساتی که می گذاریم باید مردم اثرات مستقیم آنها را ببینند نه اینکه پس این نشست ها باز هم مشکلات را رها کنیم و فکری برای ان نداشته باشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان اظهار داشت: ما خواهان رفع مشکلات مردم و فعالان بازارچه و ارتقاء اداره گمرک شهرستان قصرشیرین به اداره کل هستیم که توافقات اولیه آن نیز انجام شده است.