حکایت تلخ دانش آموزان در چند قدمی پایتخت/ مدارس دو شیفت و چوب حراج بر سرانه های آموزشی بومهن

به گزارش خبرنگار مهر، وجود برخی کاستی های خدماتی در شهر و شهرستان های دورافتاده به دلیل برخی دشواری ها برای انتقال تجهیزات و تأسیسات خدماتی و احداث ابنیه عمرانی در آنها موضوعی منطقی است که البته به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی این امور هرچند گاهی مواقع کند، اما به هر حال در حال انجام است، اما بروز این کمبودها در چند کیلومتری پایتخت موضوعی است که شاید درک و هضم آن کمی دشوار باشد.

یکی از این نقاط محروم و دارای مشکلات گاهاً اساسی نزدیک به پایتخت، شهر بومهن از شهرستان پردیس در 17 کیلومتری کلان شهر تهران است که کاستی هایی نظیر کمبود فضاهای آموزشی دانش آموزان این خطه می آزارد، در عین حال با کمال تأسف به دلیل برخی سوء تدبیرها اراضی آموزشی که باید به ساخت مدرسه اختصاص می یافت، به فروش رفته است.

امروز اداره مدارس این شهر حتی در سه شیفت تحصیلی در سایه کمبود سرانه های آموزشی، برپایی کلاس هایی با تعداد بیش از حد معمول دانش آموزان در مقاطع مختلف و مدیریت دو نوبته مراکز آموزشی با افزایش روزافزون جمعیت در این شهر امری غیرمحتمل نیست.

بومهن از جمله شهرهای شمال شرق استان تهران در 20 کیلومتری پایتخت و در مسیر یکی از پرترددترین مسیرهای منتهی به نوار شمالی کشور یعنی جاده تهران - شمال استقرار یافته است.

این چند روستای از هم جدای دیروز و شهر نسبتاً پرجمعیت امروز از سال 1375 با مصوبه هیات دولت شهری مجزا و صاحب شهرداری شد. اما صفحات تاریخ پر فراز و نشیب شرق استان تهران قدمتی بیش از این را برای خطه بومهن در صفحات خود ثبت کرده اند؛ کتب تاریخی با توجه به وجه تسمیه دو بخشی بومهن - "بوم" به معنای موطن و دیار و "هن" یا همان مخفف "هند" به معنای لرزش در گویش محلی - این خطه را بستری همیشه لرزان بر اثر زلزله های پیاپی ناشی از تحرکات گسل "مشاء" در طول دوران مختلف زمانی معرفی می کند.

کمبود سرانه آموزشی و گلایه های مردمی

سعید محسنی از شهروندان بومهن با گلایه از کاستی های این شهر گفت: بومهن در نقشه جغرافیایی فاصله چندانی با تهران ندارد و برخی گاه تصور می کنند که این خطه بخشی از پایتخت است.

وی ادامه داد: اما این شهر با وجود این مسافت کوتاه 20 کیلومتری گویی سالهاست که از منظر مسئولان به دور مانده است.

این شهروند بومهنی اضافه کرد: بومهن منطقه ای محروم است که کمبود زیرساخت ها و امکانات مردم آن را به شدت رنج می دهد.

زهرا قیاسی، از دیگر شهروندان بومهن شرایط مدارس این شهر را نامناسب خواند و افزود: دو فرزند من در مدارس بومهن تحصیل می کنند. جمعیت زیاد در کلاس های درس بر کیفیت تحصیلی آنها تأثیرات منفی بسیاری داشته است.

وی ادامه داد: ماندن من و خانواده ام در بومهن از روی ناچاری است؛ خانه های مسکن مهر آماده نیست، توان پرداخت اجاره بهای منزل در تهران را نداریم و به دلیل کمبود فرصتهای اشتغال بازگشت به شهر آبا و اجدادی نیز به صلاح نیست.

دیگر شهروند بومهنی ضمن تأیید و تکرار سخنان همشهریان خود اضافه کرد: به هر حال تلاش شبانه روزی همه برای بهبود شرایط زندگی فرزندان‏شان است و اگر شرایط مدارس بومهن به همین منوال ادامه داشته باشد چاره ای جز رفتن به تهران نداریم.

وی ادامه داد: کمبود سرانه آموزشی تنها بخشی از مشکلات موجود است، اگر معضلات بومهن را برای دیگر هموطنان تعریف کنیم شاید یک روستا در مرزهای دورافتاده در اذهان آنها تداعی شود، حال آنکه بومهن در 20 کیلومتری پایتخت است.

این شهروند بومهنی اضافه کرد: امروز به رغم بسیاری از نقاط کشور، مدارس بومهن به صورت دو شیفت اداره می شود و تداوم وضعیت کنونی می تواند این مدارس را به سه شیفت نیز تبدیل کند.

خطر اداره مدارس بومهن در شیفت های سه گانه

امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی نیز چندی قبل در جمع شماری از مسئولان شهرستان پردیس در خصوص معضلات آموزشی بومهن خاطرنشان کرد: به رغم دو شهر مجاور پردیس و رودهن که مدارسی تک شیفت دارند، همه مدارس در همه مقاطع بومهن دو نوبته اداره می شوند.

حجت الاسلام حسین توسلی اضافه کرد: حتی در شورای آموزشی منطقه این بحث مطرح است که اگر این شهر با هجوم جمعیت دانش آموزی مواجه شود، برخی مدارس در برخی مقاطع تحصیلی به شیفتهای سه گانه بدل می شوند.

وی ادامه داد: در این بین برای برخی اراضی مختص آموزش و پرورش مشکلات و دخل و تصرفاتی نیز صورت گرفته است.

عدم تناسب در ساخت واحدهای مسکونی و سازه های آموزشی مسکن مهر

فرماندار شهرستان پردیس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان پردیس در سرفصل سرانه های آموزشی و مدارس با مشکلاتی روبروست؛ با وجود تداوم در اجرای تعهدات ساخت مجموعه های آموزشی از سوی شرکت عمران شهر جدید پردیس، سرعت ساخت واحدهای مسکونی تناسبی با احداث واحدهای آموزشی ندارد.

ایرج بیگدلو ادامه داد: در حال حاضر تأکید فرمانداری شهرستان پردیس و یکی از مسائل مورد پیگیری این مجموعه از نهادهای ذی ربط استانی و کشوری، شتاب بیشتر در روند احداث مدارس است.

وی اضافه کرد: باید روند ایجاد امور زیربنایی در پردیس با آهنگ رشد روزافزون آمار جمعیتی این شهر و شهرستان تنظیم شود تا در آینده شاهد نارضایتی مردم نباشیم.

چوب حراج بر سرانه های آموزشی بومهن

این مسئول از فروش اراضی دارای کاربری آموزشی بومهن از سوی برخی مسئولان در گذشته خبر داد و افزود: در حال حاضر بومهن با کمبود فضای آموزشی مواجه است، اما با وجود کاستی هایی از این دست، در گذشته طی انجام کاری اشتباه بخشی از اراضی دارای کاربری آموزشی و زمین های مختص سرانه های این حوزه به فروش رسید.

بیگدلو تصریح کرد: متأسفانه بخش هایی از این اراضی پیش از استقرار فرمانداری در شهرستان پردیس به فروش رسید، اما فرمانداری در پیگیری های خود طی درخواستی از شهرداری بومهن خواستار ارسال مستندات شد تا برای بازگرداندن آن زمین ها اقدام شود.

فرماندار شهرستان پردیس ادامه داد: دیگر قطعه زمین آموزشی فروشی در روز انجام معامله در کمیسیون معاملات شهرداری بومهن با ورود فرمانداری بر هم خورد تا بیش از این گزندی به این اراضی نرسد.

وی اضافه کرد: این کار در کل اقدامی خلاف قانون بود، چراکه هیچ نهادی به ویژه شهرداری حق فروش سرانه های عمومی شهر را ندارد.

پیگیری برای استرداد اراضی آموزشی

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس از پیگیری های قانونی برای استرداد این اراضی آموزشی به شهر بومهن خبر داد و گفت: در گذشته سه قطعه زمین آموزشی از سوی سازمان هوا و فضا برای تحویل به آموزش و پرورش بومهن به شهرداری این شهر واگذار شد که با تأسف دو قطعه از این اراضی در عوض تحویل، به فروش رسید.

حسینعلی سلیمانی ادامه داد: شهرداری بومهن باید این اراضی را به آموزش و پرورش برای ساخت مدرسه یا انجام سایر امور آموزشی تحویل می داد که این مهم انجام نشد؛ هرچند فرمانداری پردیس در اقدامی بموقع از فروش قطعه سوم جلوگیری کرد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش با بهره گیری از کارشناسان حقوقی نسبت به پیگیری و بازگشت این اراضی به اموال عمومی اقدام کرده است.

زهزه نکونام، عضو شورای اسلامی شهر بومهن نیز در این باره اظهار داشت: شورای اسلامی شهر بومهن در این دوره درباره عملکرد ادوار گذشته و همچنین شهردار قبلی اظهار نظری نمی کند.

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گزارش از مهدی علمداری