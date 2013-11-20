ابراهیم رضایی بابادی استاندار کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و مطرح شدن نام های بسیاری برای استانداری کرمانشاه، هیات دولت، رضایی بابادی را به عنوان استاندار جدید کرمانشاه برگزید.

ابراهیم رضایی بابادی متولد سال 1333 در آبادان است و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در همان شهر به پایان رساند.



وی سپس برای تحصیلات آکادمیک عازم دانشگاه تبریز شد و تحصیلات خود را تا اخذ مدرک کارشناسی مهندسی شیمی در آن دانشگاه دنبال کرد و پس از آن نیز تحصیلات خود را در مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران تا اخذ کارشناسی ارشد ادامه داد.



رضایی بابادی از مهر ماه 1361 به مدت دو سال در استانداری آذربایجان شرقی مشاور استاندار در امور شهرداری ها و مدیرکل شهر و روستای آن استانداری بود پس از آن نیز از سال 1363 به مدت دو سال مدیرکل امور اداری و مالی استانداری آذربایجان شرقی و در همین دوره مسئول ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ آن استان نیز بود.



پس از آن به استانداری آذربایجان غربی انتقال یافت و ابتدا به سمت مشاور استاندار و مدیرکل حوزه استانداری و پس از آن نیز فرماندار شهرستان ارومیه منصوب شد.



پس از پایان جنگ تحمیلی وی از ارومیه به خوزستان رفت و در سمت معاون استانداری این استان به خدمت پرداخت.



رضایی از اواسط سال 1369 تا پاییز 1370 به سمت معاون اداری مالی و برنامه ریزی استانداری زنجان منصوب شد، پس از آن دوره اول خدمت وی در استانداری تهران فرا می رسد.



وی معاون اداری مالی و برنامه ریزی استانداری تهران می شود، این دوره تا سال 1373 به درازا می کشد تا پس از جابجایی استاندار وقت وی نیز بنا به دعوت وزیر وقت تعاون از استانداری تهران راهی مسوولیت مدیرکلی امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون می شود.



در پاییز سال 1376 با تغییر مجدد استاندار تهران و دعوت استاندار جدید برای دومین بار به استانداری تهران رفته و عهده دار معاونت سیاسی امنیتی استانداری تهران می شود.



وی از آن زمان به مدت هفت سال عهده دار مسوولیت معاونت سیاسی امنیتی در استانداری پایتخت بوده است.



وی همچنین بعنوان اولین استاندار استان تازه تاسیس خراسان جنوبی در سال 83 منصوب و بمدت یک سال در این استان مشغول خدمت بود.