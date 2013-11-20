امیدوارم خدمتگزار خوبی برای مردم کرمانشاه باشم/ همدلی لازمه موفقیت است

ابراهیم رضایی بابادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور من در عملیات مرصاد خاطره خوب و استواری است که از کرمانشاه دارم و رشادت های مردم این دیار را از نزدیک شاهد بوده و می دانم که توفیق خدمت به این مردم نعمت بزرگی است.

بابادی گفت: تصمیم دولت بود که برای خدمت در استان کرمانشاه باشم و امیدوارم بتوانم با بررسی دقیق مشکلات و اولویت های کاری در استان کرمانشاه در راستای رشد و پیشرفت همه جانبه استان از فرصت خدمت نهایت استفاده را ببرم.

استاندار کرمانشاه گفت: باید با همکاری و همدلی همه جانبه موانع را از پیش رو برداشت و این موضوع را درک کرد که پیشرفت با همدلی میسر خواهد شد.

ابراهیم رضایی بابادی به عنوان استاندار دولت یازدهم در کرمانشاه از هیأت دولت رای اعتماد گرفته است.