امیدوارم خدمتگزار خوبی برای مردم کرمانشاه باشم/ همدلی لازمه موفقیت است

ابراهیم رضایی بابادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور من در عملیات مرصاد خاطره خوب و استواری است که از کرمانشاه دارم و رشادت های مردم این دیار را از نزدیک شاهد بوده و می دانم که توفیق خدمت به این مردم نعمت بزرگی است.
بابادی گفت: تصمیم دولت بود که برای خدمت در استان کرمانشاه باشم و امیدوارم بتوانم با بررسی دقیق مشکلات و اولویت های کاری در استان کرمانشاه در راستای رشد و پیشرفت همه جانبه استان از فرصت خدمت نهایت استفاده را ببرم.
استاندار کرمانشاه گفت: باید با همکاری و همدلی همه جانبه موانع را از پیش رو برداشت و این موضوع را درک کرد که پیشرفت با همدلی میسر خواهد شد.
ابراهیم رضایی بابادی به عنوان استاندار دولت یازدهم در کرمانشاه از هیأت دولت رای اعتماد گرفته است.
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