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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۰۵

بابادی در گفتگو با مهر:

امیدوارم خدمتگزار خوبی برای مردم کرمانشاه باشم/ همدلی لازمه موفقیت است

امیدوارم خدمتگزار خوبی برای مردم کرمانشاه باشم/ همدلی لازمه موفقیت است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار جدید کرمانشاه گفت: هرجا تکلیفی بردوش بنده قرار داده شده انجام وظیفه کرده ام و امیدوارم اینبار خدمتگزار خوبی برای مردم کرمانشاه باشم.

ابراهیم رضایی بابادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور من در عملیات مرصاد خاطره خوب و استواری است که از کرمانشاه دارم و رشادت های مردم این دیار را از نزدیک شاهد بوده و می دانم که توفیق خدمت به این مردم نعمت بزرگی است.

بابادی گفت: تصمیم دولت بود که برای خدمت در استان کرمانشاه باشم و امیدوارم بتوانم با بررسی دقیق مشکلات و اولویت های کاری در استان کرمانشاه در راستای رشد و پیشرفت همه جانبه استان از فرصت خدمت نهایت استفاده را ببرم.

استاندار کرمانشاه گفت: باید با همکاری و همدلی همه جانبه موانع را از پیش رو برداشت و این موضوع را درک کرد که پیشرفت با همدلی میسر خواهد شد.

ابراهیم رضایی بابادی به عنوان استاندار دولت یازدهم در کرمانشاه از هیأت دولت رای اعتماد گرفته است.

کد مطلب 2179003

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