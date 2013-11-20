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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۱۳

راشکی خبر داد:

13 هزار نفر در سیستان و بلوچستان میهمان سفره های عاشورایی هلال احمر بودند

13 هزار نفر در سیستان و بلوچستان میهمان سفره های عاشورایی هلال احمر بودند

زاهدان-خبرگزاری مهر: رییس جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: در ایام ماه محرم طرح برپایی سفره های عاشورایی توسط داوطلبان این جمعیت در سراسر استان به اجرا درآمد که در این راستا تعداد 13 هزار و 400 نفر از نیازمندان در این طرح اطعام شدند.

رسول راشکی در گفتگو با مهر هدف از برپایی سفره های عاشورایی را ترویج فرهنگ و ایجاد شورحسینی، ایجاد وحدت میان اقشار مختلف مردم و پاسداشت حماسه بزرگ عاشورا عنوان کرد.

وی گفت: در راستای کمک های بشر دوستانه و اطعام نیازمندان در ایام ماه محرم داوطلبان این جمعیت نسبت به برپایی سفره های عاشورایی در سراسر استان با هزینه 533 میلیون و 530 هزار ریال اقدام کردند.

وی با بیان اینکه نذری دادن در ایام محرم و صفر علاوه بر تبرک بودن به نام اباعبدالله حسین(ع) موجب افزایش شور حسینی و حفظ اعتقادات و ارزش‌های مردم می‌شو افزود: در این مدت همچنین نسبت به برپایی تعداد 13 چادر سلامت با حضور پزشکان و پیراپزشکان به منظور رارایه خدمات لازم به عزاداران اقدام شد.

راشکی با بیان اینکه تعداد 618 نفر در این مدت به چادر های سلامت این جمعیت مراجعه داشتند افزود: در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی امسال علاوه بر برپایی چادر های سلامت و ارایه خدمات رایگان پزشکی تیم های موتور آمبولانس این جمعیت به همراه تجهیزات لازم هیئت های مذهبی را در طول مسیر عزاداری همراهی کردند.

کد مطلب 2179278

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