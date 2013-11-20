کرمانشاه مهد نویسندگان بزرگ است/ ضرورت استفاده از ظرفیت اصحاب قلم

به گزارش خبر نگار مهر، همایش تجلیل از نویسندگان و خادمان نشر و رونمایی از تندیس کتاب سال کرمانشاه با حضور استاد میرجلالدین کزازی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه و نویسندگان و ناشران استان در تالار وحدت این شهر برگزار شد

در این مراسم به مناسبت هفته کتاب و تجلیل از نویسندگان برجسته کرمانشاهی برگزار شد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه اظهار داشت: کرمانشاه مهد نویسندگان بزرگی است که آنگونه که باید شاید از وجود آنها و از نبوغ و قلم آنها استفاده نشده است.

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه گفت: یکی از اولویت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه استفاده از نویسندگان و اصحاب قلم و نشر استان در خور شأن و توانمندی های آنها است که امیدوارم بتوانیم در این مسیر موفق عمل کنیم.

وی ادامه داد: از آبان سال گذشته بیش از 150 عنوان کتاب توسط نویسندگان کرمانشاهی نوشته شده و توسط ناشران خود استان کرمانشاه به چاپ رسیده است.

زنگنه همچنین از چاپ همین مقدار کتاب که توسط نویسندگان کرمانشاهی نوشته شده، توسط ناشرین دیگر کشور خبر داد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: از سال آینده مراسم معرفی و رونمایی کتاب سال استان کرمانشاه برگزار می شود که بنا داریم برای نویسنده کتاب سال جایزه 5 میلیون تومانی را در نظر بگیریم.

وی از نویسندگان و ناشران استان خواست اداره فرهنگ و ارشاد را در معرفی و رونمایی کتاب سال یاری کنند.

وی گفت: از 10 ناشر برتر که بیش از 5 کتاب را از آبان ماه سال گذشته تا آبان ماه امسال منتشر کرده اند تجلیل می شود.