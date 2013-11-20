تقاطع غیرهمسطح میثم و امام علی (ع) ارومیه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر،برای اجرای این دو طرح عمرانی که عملیات ساختمانی آنها به صورت همزمان در اواخر فروردین ماه امسال آغاز شده بود، 390 میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرداری هزینه شده است.

این دو طرح که در مسیر رینگ کمربندی 22.5 کیلو متری ارومیه قرار گرفته اند ، تردد بی توقف خودروهای عبوری از شمال به جنوب و بالعکس شهر ارومیه را برقرار می کنند.

طول کل روگذر تقاطع غیرهمسطح امام علی(ع) 546 متر و طول عرشه پل آن، 146 متر و عرض آن 25.6متر است.

طول کل روگذر تقاطع غیرهمسطح میثم نیز 558 متر و طول عرشه پل آن 138 متر و عرض این پل نیز 25.6 است که با بهره برداری از آن، دو سمت شرقی و غربی بزرگراه والفجر بدون توقف به هم متصل می شوند.

در اجرای طرح بی توقف کردن تردد شمال جنوب و بالعکس ارومیه قبلا سه پروژه بزرگ نیز شامل تقاطع غیر همسطح پل قویون، فلکه مادر و فلکه مدرس به بهره برداری رسیده و دو تقاطع غیر همسطح شامل میرزای شیرازی و تقاطع باهنر - برق نیز در حال احداث هستند.

با بهره برداری از کل این طرح ها، خودروهای عبوری از شمال به جنوب و بالعکس خواهند توانست بدون توقف مسیر 22.5کیلو متری رینگ کمربندی شهر ارومیه را طی کنند.

با آماده شده این طرح ها ، به نحو قابل توجهی از ترافیک قسمت های مرکزی شهر نیز کاسته شده و ایستگاه ها و توقفگاه های وسیعی برای ارائه خدمت به مسافرین شهری و ناوگان حمل نقل فراهم خواهد شد.