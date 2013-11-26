راهکارهای مقابله با انحرافات جنسی در قرآن کریم/ ازدواج و تقوا مؤثرترین عامل

در قرآن کریم روش های متعددی برای بهداشت جنسی وجود دارد. مهمترین و شاخص ترین آنها در دوره خردسالی، راهبردهایی است که برخی از آنها عبارتند از: ملاحظه کردن تفاوت های جنسیتی در تعامل با کودکان؛ رعایت بهداشت اخلاقی زوجین در حضور فرزندان، جداسازی بستر خواب کودکان، پاسخ گویی صحیح به سؤالات جنسی کودک، و اجازه گرفتن در حین ورود به اتاق والدین. در دوره نوجوانی و جوانی نیز راهبردهایی همچون آگاهی دادن زمینه مسائل جنسی. خدا محوری، توجه به قیامت و یاد مرگ، تقویت اراده، بهداشت اخلاقی، تغذیه، ازدواج و آموزش خانواده در خصوص تکالیف زناشویی می باشد که در دو بعد «راهکار درمانی» و «کنترل» به آنها می پردازیم.

تعریف انحراف جنسی

فروید، پدر علم روان کاوی، انحراف جنسی را عملی می داند که به منظور ارضای میل جنسی انجام می گیرد. اما هدف از آن عمل تولید و تناسل نیست. ولی روان شناسان با انتقاد از این تعریف، آن را تعریفی بسیار وسیع دانسته و اعتقاد دارند: انحراف جنسی عبارت است از عملی که به منظور ارضای تمایلات جنسی انجام می گیرد. ولی عمل مذکور بر خلاف عرف معمول بوده و منحرف جنسی به عمل انحرافی اعتیاد پیدا می کند. پس به طور کلی هرگاه عمل جنسی از معیار و مقیاس عادی خارج شود اصطلاح انحراف جنسی مطرح است. انحرافات جنسی در طبقه بندی اختلالات تشخیص روانی(DSM-IV) گسترده است که برای مثال، می توان به همجنس خواهی و یا خود ارضایی اشاره کرد. همچنین عمل فوق را در متون اسلامی برای مردان تعبیر به «لواط» و برای زنان تعبیر به«مساحقه» می کنند. اصولاً هر گونه انحراف جنسی در تمام روحیات و ساختمان وجود انسان اثر می گذارد و تعادل او را بر هم می زند. توضیح اینکه انسان به صورت طبیعی و سالم تمایل جنسی به جنس مخالف دارد و هر گونه کاری که این تمایل را از مسیر طبیعی اش منحرف سازد، یک نوع بیماری و انحراف روانی در انسان ایجاد می کند.

راهکار های کنترل مثبت(پیشگیری) و درمانی

غریزه جنسی یک خواسته طبیعی و جزئی از سرشت و نیاز جسمی- روانی انسان است که باید آن را از راه صحیح و درست برآورده کرد. چنانچه شرایط ازدواج مهیا نباشد، مطلوب ترین و بهترین راه و روش تسلط بر آن، کنترل مثبت(پیشگیری) می باشد. در ذیل به شاخص ترین راهبردهای درمانی و پیش گیری اشاره می شود.

آگاهی دادن

انقلاب و انفجار اطلاعات، نامی است که بر دهه آخر قرن بیستم نهاده شده است. امروزه با پیشرفت فناوری، اطلاع رسانی اساسی ترین و مهم ترین نقش خود را در جوامع بشری ایفا می کند. پدیده اینترنت به عنوان اصلی ترین ابزار اطلاع رسانی در عصر نوین مطرح است.رسانه های ارتباط جمعی در اشکال مختلف آن، با یکدیگر بر توجه و تمایلات مخاطبان خود در رقابت به سر می برند.دنیای اینترنت جذاب ترین دنیای مجازی برای قشر جوان است که بزرگترین طیف مخاطبان و فعالان دنیای اینترنت را تشکیل می دهند. نبود محدودیت سنی در اینترنت، به جوانان اجازه دیدن فیلم و عکس مستهجن را می دهد که خود، یکی از عوامل زمینه ساز انحرافات جنسی است.

یکی از راهکارهای مهم تربیتی در این میان، آگاهی بخشی به نوجوانان و جوانان است. آگاهی از زمینه های مختلف مسائل جنسی، برای پی بردن به عواقب جبران ناپذیر آن لازم است. در بسیاری از امور زندگی، عدم آگاهی و شناخت نسبت به بسیاری از امور باعث می شود که فرد نا آگاهانه بدون دانستن پیامد ها و ضررهای آن به سوی آن کشیده شود. انحرافات جنسی از همین امور است. از این رو، دانستن پیامدهای روحی-روانی و جسمی این هرزگی ها، چه از دیدگاه دین و چه از نظر روانشناسی، ضروری است و همانا روشی در جهت کنترل مثبت این انحرافات می باشد.

همجنس بازی و پیامدهای آن

همجنس بازی جامعه را به سوی تزلزل و خانواده ها را به سوی فروپاشی می کشاند. قرآن کریم در آیات 5 و 6 سوره مؤمنون می فرماید: و آنها که دامان خود را از(آلوده شدن به بی عفتی) حفظ می کنند؛ تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند، که در بهره گیری از آنان ملامت نمی شوند. از جمله صفات فاضله اهل ایمان و تقوا آن است که فروج خود را حفظ و حراست نمایند. کنایه از اینکه عمل منافی عفت و عصمت، از قبیل هر نوع زنا، لواط ، استمنا و... برکنار خواهند بود.

در آیه81 سوره اعراف نیز به همین مسئله پرداخته شده است. این آیه همجنس بازی را یکی از بدترین انحرافات جنسی می داند که وسیله تولید نسل را از بین می برد و بر خلاف فطرت و ساختمان طبیعی جسم و روح می باشد. در قرآن داستان قوم لوط که دارای نکات اخلاقی و اجتماعی بسیاری است، در آیات متعددی از سوره ها آمده است.

خود ارضایی و پیامدهای آن

در دیدگاه اسلام و قرآن، خود ارضایی(استمناء) یکی از پلیدترین انحرافات جنسی(پنهانی) است. در متون اسلامی، عمل خود ارضایی در مردان«استمناء» و در زنان«استشهاء» تعبیر می شود. عذاب و کیفر الهی این عمل پنهانی از زنا هم بیشتر است. فاصله گرفتن از انسانیت و غلبه روح حیوانی بر انسان، موجب می شود که به عمل پلید خود مشغولی جنسی بپردازد که باعث آشفتگی جنسی، درهم ریختن روان، ضعف های جسمی، تزلزل شخصیت، عبادت گریزی، سستی اراده، بدبینی، خود فراموشی و سرانجام مطرود شدن از رحمت الهی می گردد. خود ارضایی، هم در میان مردان و هم در میان زنان شایع است و روی آوردن به آن، با پیامدهای بسیار ناگوار و جبران ناپذیری همراه است. فروید معتقد است رابطه جنسی محصول گردهمایی دو جنس مخالف است که به یکدیگر محبت بورزند و مکمل یکدیگر باشند؛ (به همین دلیل است که طرف دوم در این ارتباط وجود نداردمگر در خیال). پس در این حال، خستگی چند برابر می شود؛ چرا که فرد هم از نظر جنسی از خود کار می کشد و هم از نظر ذهنی، تصویر شریک جنسی خیالی مانند یک لوح در ضمیر ناخودآگاه فرد حک می گردد و سبب بروز انزال های شبانه ناخواسته می شود؛ به این ترتیب که فرد هر قدر بیشتر خود ارضایی کند، میزان این انزال های شبانه افزایش می یابد. زمانی که یک فرد جوان دست به خود ارضایی می زند، ترجیح می دهد هر چه سریع تر خود را تخلیه کند. در علم روان شناسی این امر در نهایت، منجر به بروز اختلال انزال زودرس در فرد می شود. علاوه بر این، خود ارضایی سبب انبساط عضلات اسفنکتر می شود که این عامل به نوبه خود موجبات انزال زود رس را بیش از پیش فراهم خواهد آورد.

زنا و پیامدهای آن

زنا از زشت ترین آلودگی جنسی است. پیامدهای بسیار شوم و ویرانگری از نظر جسمی و روحی دارد و عامل بسیاری از بیماری های مقاربتی و ایدز و.. می باشد. بر همین اساس، قرآن حتی از نزدیک شدن به این کار زشت نیز نهی کرده و با صراحت می فرماید: نزدیک زنا نشوید چرا که آن، زشت کاری است و بد راهی است. زنا بدترین راهی است که انسان برای سیر کردن احساسی غریزی در خود روانه آن شود.

رابطه نامشروع جنسی (زنا) مفاسد و زیان های فردی اجتماعی و خانوادگی فراوانی را به دنبال دارد. از این رو، این عمل در اسلام حرام شده است و در قرآن در کنار شرک و قتل آمده است.

خدا محوری

خداوند متعال با وضع مقرارتی دینی، انسان ها را در حیطه شرع محدود می نماید و از طغیان غریزه باز می دارد که مهم ترین آنها ارتباط خلق و خالق یعنی نماز و عبادت است. قرآن نماز را عامل بازدارنده از گناه می خواند و می فرماید:و نماز را به پا دار که نماز انسان را از زشتی ها و گناه باز می دارد و یاد خدا بزرگتر است و خداوند می داند شما چه کارهایی انجام می دهید. نماز علاوه بر آنکه یکی از راهبردهای کنترل مثبت به شمار می رود، به عنوان یک روش درمانی هم به کار گرفته می شود.

ورزش

یکی از راه های تعدیل و مهار انرژی پرقدرت غریزه جنسی، ورزش است. این عمل فواید و آثار فراوان و ارزشمندی دارد. آنچنان که در آموزه های دینی و روایات اسلامی توجه بسیاری به آن شده است. پیامبر تأکید ویژه و خاصی به آموزش اسب دوانی و شنا و تیراندازی در بین مسلمانان و به ویژه جوانان داشتند. آثار ورزش در سلامت و پیش گیری از بیماری ها و انحرافات، فراوان است. به ویژه ورزش در هوای آزاد همانند ورزش پیاده روی، دو، شنا، کوه نوردی که مصرف اکسیژن را افزایش می دهند و باعث کاهش فشار خون، تقویت دستگاه عروقی، جلوگیری از پوکی استخوان به تأخیر افتادن ناتوانی جسمی ناشی از سالخوردگی، افزایش امید به زندگی، ارتقای عزت نفس و از همه مهم تر تعدیل غرایز جنسی و جلو گیری از انحرافات اخلاقی می شود.

ازدواج

در مکتب حیات بخش اسلام و قرآن، اولین و اساسی ترین راه برای سامان دادن به غریزه جنسی ازدواج است. ازدواج یکی از بهترین راهکارهای درمانی در جهت طغیان غریزه جنسی است که ضمن آرامش بخشی، غریزه جنسی را در مسیر صحیح و شرعی هدایت می کند. با شروع دوران بلوغ و شروع جوانی در ذهن و روح جوان احساساتی نسبت به جنس مخالف پیدا می شود که به تدریج قوی تر می شود و در نهایت به صورت میل و غریزه جنسی ظهور پیدا می کند. خداوند متعال برای تأمین خواسته های واقعی و طبیعی انسان و به ویژه غریزه جنسی و نیز رعایت مصالح فردی و اجتماعی، ازدواج و پیوند زناشویی را بهترین و مناسب ترین شیوه می داند. در تعبیر بسیار جالب توجه و آموزنده قرآن می فرماید «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه» به هر حال، این آرامش و سکونت، هم از نظر جسمی است و هم از نظر روحی، هم از جنبه فردی و اجتماعی . امام صادق(ع) در تفسیراین آیه می فرماید منظور، تسکین و آرامش به دست آمده پس از ارتباط زناشویی است. درواقع، یکی از راه های تأمین سلامت روانی است که تنها با ازدواج میسر است. مطالعات دقیق جامعه شناسی نیز نشان می دهند که ازدواج تأثیر فراوانی در کاهش مفاسد اخلاقی، اضطراب، نگرانی ها و تضمین سلامت روحی و روانی افراد جامعه دارد. همچنین از دیدگاه اندیشمندان، زناشویی در ردیف نظم هایی قرار دارد که آفریدگار جهان، اساس آن را بنا نهاده است. در جهان برای هیچ چیز دیگری به اندازه ازدواج لازم نیست که انسان روح و قلب خود را آماده سازد.

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برگرفته از مقاله«راهکارهای مقابله با انحرافات جنسی در قرآن کریم» نوشته نسرین آجدانی و طاهره سادات طباطبایی امین دو فصلنامه بانوان شیعه شماره 27 پائیز و زمستان 90