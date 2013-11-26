عباسی و سلمان پور نمایندگان داوری قم در کشتی قهرمانی کشور شدند

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از سوی کمیته داوران فدراسیون کشتی کشورمان در حالی اسامی داوران قضاوت کننده در پیکارهای کشتی فرنگی عمومی قهرمانی کشور معرفی شد که این پیکارها در رده سنی جوانان در روزهای پایانی هفته جاری در قم به انجام می رسد.

وی ادامه داد: داوران مطرحی از سراسر کشور از سوی کمیته داوران فدراسیون کشتی گزینش شده اند و در رقابت های کشتی فرنگی عمومی قهرمانی رده سنی جوانان کشور که به مدت دو روز در قم به انجام می رسد، کار قضاوت مدعیان را انجام می دهند.

دبیر هیئت کشتی استان قم با اشاره به اسامی داوران قضاوت كننده در این رقابت ها افزود: داورانی از استان های فارس، خراسان رضوی، تهران، زنجان، قم، آذربایجان شرقی، زنجان، خراسان شمالی، تهران، مرکزی، کرمان و سیستان و بلوچستان در این رقابت ها حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: دو تن از داوران کشتی استان قم نیز که مدرک بین المللی داوری این رشته را در اختیار دارند و از تجربیات بسیار خوبی برخوردار هستند این هفته در مسابقات کشتی فرنگی عمومی قهرمانی جوانان کشور قضاوت خواهند کرد.

با توجه به شرایط سنی و اوزان مسابقات که از سوی فدراسیون کشتی اعلام شده است، تنها کشتی گیران متولد یازدهم دی ماه سال 1372 تا دهم دی ماه سال 1375 مجاز به شرکت در این مسابقات هستند و رقابت مدعیان در اوزان 50، 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم به انجام می رسد.

در حالی که این مسابقات در اوزان مختلف با دو کیلو ارفاق وزن انجام خواهد شد، رقابت مدعیان با شرایط جدول فیلا به انجام می رسد و بازنده ها از 32 نفر شانس مجدد خواهند داشت، ضمن اینکه ضوابط داوری حاکم بر مسابقات عمومی کشتی فرنگی جوانان مطابق آخرین ضوابط اعلامی فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) خواهد بود.