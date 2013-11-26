به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ظهر امروز سه شنبه پنجم آذر در محل این سازمان با کئون پارک رئیس آرشیو ملی کره جنوبی دیدار و تفاهمنامه همکاری را با همتای کرهای خود امضا کرد.
پیش از امضای این تفاهمنامه صلاحی ابراز امیدواری کرد: همکاریهای مشترک فی مابین ایران و کره از این پس توسعه یابد.
وی با اشاره به سابقه فرهنگی ایران گفت: مهمترین عنصر تعامل میان کشورها عنصر فرهنگی است هر چند که ملتهای مستقر در نیم کره شرقی اشتراکات زیادی دارند اما اشتراکات ملتهای ایران و کره در حوزههای فرهنگی و اجتماعی بیشتر است و دو ملت آنقدر به هم نزدیک هستند که میتوان از تعبیر خانواده مشترک برای آنها استفاده کرد.
وی با اشاره به اسناد دو کشور ایران و کره که به زبانهای فارسی و کرهای ترجمه شده است یادآور شد: دو کشور میتوانند در حوزه آرشیو مکمل یکدیگر باشند. وجود بیش از 200 پرونده اسناد کره جنوبی در ایران و حضور تعداد بیشتری سند مربوط به ایران در کره جنوبی میتواند زمینه تدوین فهرست مشترکی از اسناد دو کشور را فراهم کند.
صلاحی با اشاره به جایگاه آرشیو ملی کره جنوبی در شکل دهی به دولت الکترونیک در این کشور گفت: کره جنوبی در زمینه دولت الکترونیک به پیشرفتهای خوبی دست یافته است و از آنجا که آرشیو ملی در کره مرجع مهمی برای سیاستگذاریها و تصمیم گیریهای دولت الکترونیک هست، ما امیدواریم از این تجربه در ایران استفاده کنیم.
وی همچنین با اشاره به ریاست کره جنوبی بر اجلاس شورای جهانی آرشیو ابراز امیدواری کرد: ایران حضور موثری در اجلاس آتی ایکا که در سئول برگزار میشود داشته باشد.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه لوح فشردهای از منابع مربوط به کره جنوبی را که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری میشود به کئون پارک رئیس آرشیو ملی کره جنوبی اهدا کرد که این مجموعه شامل 28 عنوان کتاب فارسی ، 41 عنوان کتاب لاتین، 200 پرنده سند، 25 عنوان پایان نامه، 32 عنوان منبع دیداری و شنیداری، 15 عنوان مقاله و 10 عنوان منابع جغرافیایی و نشریات مربوط به کشور کره جنوبی است.
صلاحی ابراز امیدواری کرد: در آینده نه چندان دور ایران نیز به فهرست اسناد و منابع مربوط به کشورمان که در آرشیو ملی کره جنوبی نگهداری میشود، دسترسی پیدا کند.
وی همچنین یک نسخه فاکسی میله از مثنوی معنوی را به همتای کرهای خود اهدا کرد.
در این دیدار همچنین کئون پارک رئیس آرشیو کره جنوبی با تقدیر از مهمان نوازی همتای ایرانی خود گفت: از سال 1962 که روابط دیپلماتیک ایران و کره جنوبی برقرار شده است، روابط دو کشور در حوزههای اقتصاد، تکنولوژی و فرهنگ توسعه پیدا کرده و من امیدوارم پس از امضای تفاهمنامه میان آرشیو ملی کشور ما و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این تعاملات بیش از پیش توسعه یابد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد این تفاهمنامه نه تنها به توسعه روابط فرهنگی ایران و کره بلکه در سطح جهانی هم تاثیرگذار باشد.
کئون پارک همچنین درباره اسناد ایرانی که در آرشیو ملی کره جنوبی نگهداری میشود، گفت: چیزهای خیلی زیادی از ایران در کره ثبت شده است؛ حتی مواردی وجود دارد که از قرن هفتم به بعد باقی مانده است و در مرکز اسناد کره به ثبت رسیده است. به عنوان مثال یکی از اسنادی که تاریخ چندان دوری هم ندارد، سند مربوط به نامگذاری خیابان تهران در شهر سئول است که در واقع بزرگترین خیابان پایتخت کره جنوبی هم هست.
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