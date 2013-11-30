ستاره اسکندری جلوی دوربین "ناخواسته" رفت

سید امیر سیدزاده تهیه‌کننده فیلم سینمایی "ناخواسته" در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که بازی ستاره اسکندری دراین فیلم از جمعه هشتم آذر ماه آغاز شده است، گفت: فیلم سینمایی "ناخواسته" به کارگردانی بروز نیک‌نژاد روزهای پایانی فیلمبرداری را سپری می‌کند و براساس برنامه‌ریزی انجام شده فیلمبرداری این فیلم سینمایی اواخر این هفته به پایان می‌رسد.

وی با اشاره به این که تاکنون اکثر بازیگران "ناخواسته" جلوی دوربین رفته‌اند، بیان کرد: از بین بازیگران اصلی "ناخواسته" تنها ستاره اسکندری جلوی دوربین نرفته بود که او نیز جمعه هشتم آذر ماه جلوی دوربین مسعود سلامی رفت.

مهتاب کرامتی، مهرداد صدیقیان، الناز حبیبی، مهدی فقیه، محمد سیدزاده و فرهاد قائمیان بازیگران این فیلم هستند و بزودی یک بازیگر شاخص دیگر نیز به گروه اضافه خواهد شد.

"ناخواسته" یک فیلم جاده ‌ای با مضمونی درام و عاشقانه است. فیلمبرداری در جاده‌های مختلف گروه تولید را با سختی‌هایی مواجه کرده اما پروسه تولید فیلم طبق برنامه‌ریزی انجام شده پیش می ‌رود.

محمد حسین لطیفی به همراه سید امیر سیدزاده تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارد.