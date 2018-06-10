نخستین اکران مردمی «ناخواسته» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای فیلم، نخستین اکران مردمی فیلم سینمایی «ناخواسته» ساخته برزو نیک نژاد جمعه ۱۸ خرداد با حضور مهتاب کرامتی، ستاره اسکندری، مهرداد صدیقیان، محمد سیدزاده، حبیب اسماعیلی و سید امیر سیدزاده در پردیس سینمایی آزادی برگزار شد.
در این مراسم پیش از اکران فیلم مهتاب کرامتی به حاضران در سالن گفت: مطمئنم سینما برای تان خیلی اهمیت دارد، زیرا در غیر این صورت پس از ۵ روز تعطیلی سینماها شما را اینجا نمیدیدیم. واقعا ممنونم و مطمئنم بعد از دیدن فیلم متوجه میشوید که «ناخواسته» چه فیلم شریف و زیبایی است.
پس از آن ستاره اسکندری ضمن خوشامدگویی به حضار بیان کرد: خیلی جای امیدواری است که هنوز آدمهای بافرهنگی هستند که با حضورشان از سینمای مستقل دفاع میکنند. خیلی خوشحالم و اصلا انتظار نداشتم پس از چند روز تعطیلی شما را اینجا ببینم. امیدوارم اگر فیلم را دوست داشتید در صفحات مجازیتان بنویسید و آدمها را دعوت کنید، زیرا خیلی روزگار سختی است برای سینمای مستقل که تلاش میکند هنوز قدری به اندیشه جان بدهد.
در ادامه مهرداد صدیقیان اظهار کرد: حضور بازیگران در اکرانهای مردمی فقط و فقط به احترام شما عزیزان فرهنگدوست است و ما با کمال میل اینجا حضور داریم تا در کنار شما باشیم و از نزدیک حمایت شما از سینمای مستقل را ببینیم و لذت ببریم. باعث افتخار من است که در کنار این ۲ بانو ایستادهام و خیلی خیلی خوشحالم که در «ناخواسته» بازی کردهام چون همان طور که گفتند «ناخواسته» فیلم بسیار شریفی است و امیدوارم که شما هم آن را دوست داشته باشید.
در پایان مهتاب کرامتی گفت: ما به نمایندگی از طرف تک تک عوامل فیلم اینجا هستیم حتما وقتی فیلم را ببینید متوجه میشوید که چه کارگردانی، فیلمبرداری درخشان و چه بازیهای خوبی دارد. امیدوارم از فیلم لذت ببرید.
عکس کنار خبر از علی بیگدلی است.
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