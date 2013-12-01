گام محکم دولت یازدهم در کرمان/ رزم حسینی مدیری اقتصادی برای توسعه بزرگترین استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مردم کرمان به خوبی با این واژه آشنا هستند "کرمان استانی سیاست زده است"، این مسئله نه تنها جمله ای معمول و همیشه شنیده شده برای کرمانیها است بلکه واقعیتی است تلخ که بزرگترین استان کشور را در عرصه توسعه و پیشرفت از قافله کاروان استانهای توسعه یافته کشور عقب نگاه داشته است.

این وضعیت کرمان اما هیچ هم سویی با داشته های استان ندارد، کرمان یک سوم باغهای کشور را در اختیار دارد و در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی ارزآور سرآمد سایر استانها است، کرمان بهشت معادن است نه تنها از نظر تعداد بلکه از نظر تنوع و خلوص بالا و دارا بودن معادن استراتژیک که برخی از آنها در جهان جزو برترینها قرار دارند کرمان بزرگترین استان کشور و به عنوان پر جمعیتترین و توسعه یافته ترین شهر جنوب شرق کشور محسوب می شود.

کرمان بیشترین آثار ثبت تاریخی کشور را دارد و سه اثر ثبت جهانی در کرمان وجود دارد، کرمان از نظر نیروی انسانی متخصص و متجرب در کشور در سطح مطلوبی قرار دارد که این امر شامل زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، علمی و البته سیاسی می شود.

اما جایگاه کرمان در زمینه توسعه یافتگی در کشور کجا قرار دارد این سوالی است که مسئولان گذشته کرمان و البته از تمام طیفهای سیاسی باید پاسخگو باشند.

انتخابی که کرمان را بر سکوی پرش اقتصادی قرار داد

اگر به سالهای گذشته و در دولتهای مختلف نگاهی کنیم در اکثر موارد انتخاب استانداران بیشتر برمبنای دیدگاههای سیاسی افراد استوار بوده است.

در مورد انتخاب استاندار یازدهمین دولت نیز گروههای سیاسی مختلف بسیار کوشیدند گزینه های مورد نظر را معرفی کنند اما درنهایت روحانی گزینه ای اقتصادی را بر گزینه سیاسی ترجیح داد.

شاید این انتخاب بیشتر برمبنای شرایط کنونی و نیاز دیدگاههای اقتصادی بوده است اما استان کرمان به صورت ویژه از این انتخاب بهره زیادی خواهد برد.

علیرضا رزم حسینی بر اساس سوابق گذشته اش یکی از مدیران و نیروهایی بوده است که در کنار خدمات بسیار ارزنده اش در دوران دفاع مقدس و ایثارگریهایی که در این دوران انجام داده است تخصص ویژه ای در امور اقتصادی دارد و از همه مهتر اینکه گروههای سیاسی و حتی تند روهای سیاسی گروههای مختلف بر روی وی اجماع کرده اند.

رزم حسینی کیست؟

رزم حسینی متولد ۱۳۴۰ در کرمان و از رزمندگان دفاع مقدس و دارای سابقه خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی در مقطعی از دفاع مقدس قائم‌مقام قاسم سلیمانی، فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله بوده است. جانبازی در عملیات خیبر و دریافت نشان فتح از دست رهبر معظم انقلاب و حضور به عنوان یکی از بنیان‌گذاران بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس و ریاست این بنیاد در سال ۱۳۶۸ از جمله سوابق وی در سپاه پاسداران است.

ریاست ستاد فرماندهی سپاه هفتم صاحب الزمان (عج) که لشکر ثارالله و سپاه استان کرمان را اداره کرده، آخرین مسئولیت رزم حسینی در سپاه پاسداران اتقلاب اسلامی است.



قسمتی از سوابق اقتصادی علیرضا رزم حسینی که خود نیز مدرک کار‌شناسی علوم اقتصادی و بازرگانی از دانشگاه شهید باهنر کرمان را دارد اینگونه است؛ عضویت در هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه استان کرمان، مدیر عاملی و ریاست هیأت مدیره مجتمع صنعتی کرمان، مدیر عاملی شرکت ماشین آلات راهسازی کرمان، مشاور بازرگانی بنیاد مستضعفان و جانبازان، ریاست هیأت مدیره شرکت صنایع فلزی آلیاژکاران دوهزار، مدیر عاملی شرکت تکنوپروم (ویرجین ایلند)، مدیر عاملی شرکت تکنوپروم جنرال تریدینگ، مدیر عاملی شرکت ماشین آلات راهسازی کاترپیلار، نایب رئیسی انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین آلات ساختمانی و معدنی کشور و ریاست مجمع شرکت آستانه ریل جهت انجام پروژه‌های ریلی در مناطق مختلف کشور.

نکته جالب اینکه هر چند گزینه های اصلی و فرعی هیچ یک از گروههای سیاسی در کرمان به عنوان استاندار کرمان انتخاب نشده است اما همگی از این انتخاب راضی هستند.

مردم کرمان چه می گویند

اما در این میان مردم امیدوارند روزگاری بهتر را شاهد باشند. علی احمدی، یک فرهنگی کرمانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: تنها مسئله ای که مردم استان کرمان می خواهند انتخاب فردی ولایتمدار و انقلابی است که در توسعه استان کرمان گام بردارد و خود را درگیر مسائل سیاسی بیهوده نکند زیرا کرمان نیاز به توسعه اقتصادی دارد نه بحثهای سیاسی.

وی به کرمانی بودن رزم حسینی اشاره کرد و گفت: طی سالهای گذشته حداقل 4 استان دارد گذشته کرمان بومی نبوده اند هر چند بومی بودن شرط اصلی نیست اما می تواند بسیار با اهمیت باشد زیرا فرد به سادگی می تواند داشته ها و نداشته های کرمان را تشخیص دهد و توانمندیها را نیز از نزدیک دیده است و نیاز ندارد مدتی به آزمون و خطار بگذراند.

گروههای سیاسی و افراد متخصص استاندار جدید را یاری کنند

این شهروند کرمانی گفت: این انتخاب می تواند با کمک و همراهی نیروهای متخصص و مجرب استان کرمان استان را به سمت توسعه سوق دهد.

وی افزود: مردم توقع دارند استاندار جدید از نیروهای متخصص و جوان در عرصه های مختلف استفاده کند و پویایی را به ادارات کرمان وارد کند.

وی گفت: استفاده از نیروهای جوان کرمانی می تواند مسیری همراه با آینده نگری پیش روی کرمان باز کند.

کرمان به نگاه اقتصادی نیاز دارد

مهدی محمدی، جوان تازه فارغ التحصیل یکی از دانشگاههای کرمان نیز به مهر گفت: مشکل ما جوانان در مرحله نخست اشتغال است و بعد مسکن اگر اینها فراهم شود مشکلات جوانان برطرف می شود.

وی افزود: آمارهای مختلفی از ایجاد اشتغال در کرمان ارائه شده است اما آیا می توان با وام 7 میلیونی شغل ایجاد کرد.

وی ادامه داد: کرمان نیاز به توسعه صنایع بزرگ دارد همان راهی که جلوگیری از خام فروشی در استان ختم می شود.

محمدی افزود: آمار برای مردم شغل ایجاد نمی کند بلکه کار اقتصادی شغل پایدار را برای ایجاد زندگیهای پایدار در جامعه ایجاد می کند.

وی گفت: کار خوبی در دولت دهم و یازدهم در زمینه توسعه صنعتی و معدنی کرمان انجام گرفت و باید این روند تکمیل و توسعه یابد که به دلیل کمبود نقدینگی بسیاری از این واحدهای صنعتی نیمه تمام هستند و با تکمیل آنها شغل ایجاد می شود.

این جوان کرمانی گفت: از سوی دیگر وامهای اندکی که در دولت گذشته داده شد تنها نقدینگی را بالا برد و راهی برای اشغال زایی نبود.

مدیریت کرمان به تغییر دیدگاه اقتصادی نیاز دارد نه نگاه سیاسی

زهرا صادقی زاده، کارمند یکی از ادارات دولتی کرمان است که به مهر می گوید: کرمان استانی دارای سابقه تاریخی است و گوشه گوشه استان بناهای تاریخی وجود دارد اما نه تنها این ابنیه مکانی برای تفریح و توسعه فعالیتهای فرهنگی نیستند بلکه در بسیاری موارد به مخروبه تبدیل شده اند.

وی افزود: اگر نگاهی به بافت قدیم شهر کرمان کنیم می بینیم بافت قدیم به شهر افغانه تبدیل شده است و ایرانیها دیگر رغبتی به زندگی در این بخش از شهر ندارند در حالیکه چندی قبل دیدم یکی از مسئولان یزد گفته بود بافت تاریخی شهر نفت یزد است.

صادقی زاده گفت: ما در کرمان گنجهای فراوانی داریم که هنوز دست نخورده باقی مانده اند.

وی خواستار توجه به زیر ساختهای فرهنگی شد و گفت: چه اقدام فرهنگی مناسبی در کرمان تاکنون روی داده است چرا اکثر نخبه های علمی و فرهنگی کرمان هم اکنون درتهران فعال هستند.

صادقی ادامه داد: کرمان به مدیری نیاز دارد که چشمهای خود را بر روی روال گذشته بشوید و جور دیگری کرمان را مشاهده کند کرمان گنجی است که کمتر به آن پرداخته شده است.

وی خواستار توسعه شهری کرمان شد و گفت: یکی از نکات منفی در کرمان توسعه نیافتگی شهر کرمان است و این وضعیت در بسیاری از شهرهای دیگر استان بدتر است.

مردم کرمان امیدوارند کلید مشکلات استان کرمان و شهر کرمان به دست علیرضا رزم حسینی باز شود و در انتظار نشسته اند که وی با رویکرد دولت جدید در این مسیر و در قالب اعتدال و تدبیر و امید گام بردارد.

