ایمنی معادن کرمان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحمانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص معادن زغالسنگ استان کرمان اظهارداشت: شمال استان کرمان مملو از معادن زغالسنگ است و در واقع این منطقه از استان مهمترین ذخیره گاه زغالسنگ در کرمان محسوب می شود.

وی تصریح کرد: این معادن از جمله قدیمی ترین معادن کشور هستند که طی سالهای اخیر به شدت زیر نظر کنترلهای بازرسان اداره کار هستند.

رحمانی گفت: پس از اینکه این معادن در معرض حوادث قرار گرفت در نهایت سعی شد امنیت معادن افزایش یافته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این معادن بخش قابل توجهی از اشتغال شمال استان کرمان را به خود اختصاص داده است و از اهمیت بالایی برخوردارند.

وی از جذب سرمایه قابل توجه در معادن خبر داد و گفت: امیدوارم با سرمایه گذاری مناسب و بازرسیهای حرفه ای در آینده شاهد بروز حادثه در معادن شمال کرمان نباشیم.

وی همچنین خواستار سرمایه گذاری در راستای جلوگیری از خام فروشی در زمینه مواد معدنی در کرمان شد.