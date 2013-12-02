زهرا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: آنچه که در اسلام قابل توجه است، مسئولیت خانواده است که بیشتر روی دوش مرد است و به همین دلیل در ماده 9 طرح تعالی خانواده، اولویت استخدام به مردان متاهل دارای فرزند داده شده است. البته در این میان ممکن است تعدادی از زنان مسوولیت اداره خانواده را برعهده داشته باشند که استخدام این افراد نیز از نظر قانونی و با استناد به این ماده بلامانع است.

وی با بیان اینکه هدف، حفظ خانواده از سوی سرپرست است، تصریح کرد:دختران مجرد در خانواده حامیانی چون پدر، مادر و یا برادر دارند و در ابتدا آنها باید هزینه های دختر مجرد را تامین کنند. به همین دلیل است که در ماده 9، اولویت آخر به دختران مجرد داده شده است. در طرح جمعيت و تعالي خانواده، دختران خودسرپرست و زنان سرپرست خانوار نسبت به دختران مجرد در اولويت استخدام قرار دارند.

رئیس بخش زنان مدیریت سبک زندگی سازمان حفظ و نشر آثار دفاع مقدس با اشاره به اینکه این طرح به هیچ عنوان تبعیض جنسیتی نیست درباره اینکه با اجرای این طرح ممکن است دختران مجرد خانه نشین شده و یا فعالیت هایشان به حاشیه رانده شود، گفت: قرار نیست دختران مجرد با اجرای این طرح درون خانه ها حبس شوند، آنها می توانند فعالیتهای خود را به صورت قراردادی با شرکتها و سازمان های دولتی و غیردولتی ادامه دهند، هدف ما توجه به سرپرست خانواده بدون توجه به جنسیت است، ممکن است سرپرست خانواده پدر و یا مادر و در مواردی استثنایی دختر خانواده باشد و به هیچ عنوان تبعیض جنسیتی در طرح تعالی خانواده مطرح نبوده است.

وی معتقد است: قرار گرفتن اشتغال دختران مجرد در آخرين رديف به معناي به حاشيه راندن آنان نيست بلكه به اين دليل است كه زير بار مسئوليت زندگي رفتن از رشد و تعالي آنها كم مي‌كند در حاليكه بايد بيشتر به رشد و تعالي خود بينديشند.