آغاز بررسي ريشه ای آسيبهای اعتياد و معتادان در 8 محور

عماد افروغ در مورد اظهارات وزير كشور مبني بر اينكه طرحي در مورد آسيب شناسي اعتياد توسط گروه اجتماعي دانشگاه تهران در حال تحقيق و مطالعه و تدوين است، به خبرنگار مهر گفت: از سوي ستاد مبارزه با موادمخدر با من تماس گرفتند تا در جلسات باشم و نظر كارشناسي بدهم البته پيشنهاداتي هم داده شد كه برخي از آنها قبلا انجام شده بود.

وي افزود: يكي از پيشنهادهاي مهم موضوع توزيع جغرافيايي فقر و اعتياد در استانها و شهرستانها و محلات مختلف بود. آنها گفتند ما چنين اطلاعاتي داريم ولي در سطح ملي است كه البته دردي را دوا نمي كرد و بايد اين مطالعات در سطح محلات و شهرها انجام شود. در اين خصوص طرح اوليه آماده و نوشته شد و هر دو هفته يك بار جلساتي هم داشتيم.

رئيس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران با اشاره به اينكه نبايد با موضوع اعتياد و معتاد صفر و يك برخورد كنيم گفت: براي مبارزه با مواد مخدر و ريشه كن كردن آن بايد همه عوارض را در نظر گرفت و اين مبارزه را فاز بندي كرد. به عنوان نمونه بايد ابتدا بر اين نكته تمركز كرد كه بدترين نوع موادمخدر و بيشترين عارضه اجتماعي كدام است و از آن آغاز كرد. اينكه مي گويند مواد مخدر آدم را بي غيرت، متوهم و... مي كند و اينكه اعتياد از يك سيگار اغاز مي شود! اين جملات و نظريه ها آيا براي همه مواد يكسان است؟ آيا نبايد اين تحقيق انجام شود كه كدام موادمخدر كدام عارضه را تشديد مي كند؟ اين سئوالات در حالي است كه برخي مواد عارضه كمتر و برخي عارضه بيشتري دارند و به اعتقاد من بايد در اين حوزه جمعيت شناختي داشته باشيم.

افروغ اظهار داشت: در هر حال اين را بايد قبول داشت كه نمي توانيم براي تمام مخدرها و معتادان مقولات و روشهاي يكسان داشته باشيم و با يك روش با آن مقابله كنيم. بايد مطالعه كرد كه اين معتاد چه موادي مصرف مي كند، چه عوارضي دارد و در كدام منطقه و شهر سكونت دارد.

رئيس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران از يك تحقيق ويژه در حوزه اعتياد خبرداد و گفت: اين تحقيق در 8 گروه تعريف شده است. اول: رصد تعيين كننده هاي اجتماعي اعتياد. دوم: روش در جلب مشاركتهاي مردمي در حوزه پيشگيري و تعامل با دولت و نهادهاي مدني. سوم: بررسي جامعه شناختي در خصوص نقش عوامل موثر بر اعتياد. چهارم: بررسي نقش محله هاي آلوده و پرخطر در ايجاد گرايش مصرف مواد ميان جوانان و نوجوانان. پنجم: بررسي وضعيت مصرف مواد و عوارض رواني و اجتماعي فرزندان. ششم: بررسي فرهنگ اجتماعي زندگي خانواده زندانيان معتاد و مواد مخدر. هفتم: فرهنگ مناسب مقابله با موادمخدر و روان گردانها. هشتم: نقشه ارتباطي معتادان با توزيع كنندگان است.

وي افزود: اين طرح در حال بررسي و تحقيق است.