به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین اجلاس میراث ناملموس یونسکو عصر سه‌شنبه در باکو برگزار و آذربایجان پرونده چوگان بازی محلی قره باغ را در فهرست جهانی یونسکو ثبت کرد.

فرهاد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ثبت چوگان به نام کشور آذربایجان گفت: تلاش تیم اعزامی ایران به اجلاس یونسکو منجر شد که آذربایجان به صورت رسمی و کتبی بپذیرد که چوگان ورزش آذری نیست. با توجه اینکه ما عضو کمیته بین الدول نبوده ایم و حق رای نداشتیم اما تلاشهای بی وقفه تیم ایرانی سبب شد تا پرونده ارائه شده از سوی آذربایجان اصلاح شود.

وی ادامه داد: نتایج این گفتگوها منجر به این شد که آذربایجان رسما اعلام کرد، منشا و خاستگاه چوگان آذربایجان نیست همچنین واژه آذربایجان به نام این پرونده اضافه شد به این معنا که چوگان بازی سنتی با اسب قره باغ در آذربایجان نام گرفت. بنابراین ایران همچنان می‌تواند سال آینده هم چوگان ایرانی را به ثبت برساند،

مدیرکل ثبت میراث طبیعی، تاریخی و معنوی همچنین خاطرنشان کرد: از سوی دیگر کارشناسان یونسکو پذیرفتند که این پرونده در دوره بعد به صورت چند ملیتی ثبت شود.

نظری در پایان گفت: در پرونده چوگان از استان آذربایجان شرقی و استان آذربایجان غربی، با عنوان آذربایجان جنوبی یاد شده بود که این مسئله نیز با تذکر و پیگیری تیم اعزامی ایران اصلاح و حذف شد.