ترور یکی از مسئولان حزب الله در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین در خبری فوری اعلام کرد که حزب الله ترور یکی از مسئولان خود به نام "حسان هولو اللقیس" را تایید کرد.

وی در مقابل منزل خود در منطقه الحدث در جنوب بیروت ترور شد. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.