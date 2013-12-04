  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۱

فوری/

ترور یکی از مسئولان حزب الله در بیروت

ترور یکی از مسئولان حزب الله در بیروت

رسانه های عربی لحظاتی پیش در خبری فوری از ترور یکی از مسئولان حزب الله در بیروت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین در خبری فوری اعلام کرد که حزب الله ترور یکی از مسئولان خود به نام "حسان هولو اللقیس" را تایید کرد.

وی در مقابل منزل خود در منطقه الحدث در جنوب بیروت ترور شد. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

کد مطلب 2188520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها