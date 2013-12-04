اسرائیل عامل ترور "حسان اللقیس" است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در واکنش به ترور حسان هولو اللقیس یکی از مسئولان این جنبش در جنوب بیروت اعلام کرد که رژیم صهیونیستی عامل ترور اللقیس بوده است.

حزب الله اعلام کرد که رژیم صهیونیستی پیش از این بارها در مناطق مختلف سعی داشت حسان اللقیس را ترور کند. دشمن صهیونیست باید مسئولیت عملیات ترور اللقیس و تمامی تبعات این جنایت وحشتناک را بپذیرد.

این جنبش همچنین از تشییع پیکر شهید اللقیس در زادگاهش شهر بعلبک خبر داد که عصر امروز به خاک سپرده می شود.



گفتنی است حسان هولو اللقیس یکی از مسئولان حزب الله امروز در مقابل منزل خود در منطقه الحدث در جنوب بیروت ترور شد و به شهادت رسید.