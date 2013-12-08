ریحانه پزشکی راد در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری روضه و سوگواره‌ای در 28 آذر ویژه دختران خبر داده و ابراز کرد: در شب شهادت حضرت رضا(ع) دل دختران آسمان بر فراز گنبد امام هشتم به پرواز درمی‌آید.

برگزاری روضه های ماه محرم ویژه دختران

مدیر کانون فرهنگی آموزشی دختران آسمان عنوان کرد: در این مرکز روضه‌های ماه محرم ویژه دختران وهمچنین طرح همراه آسمانی متناسب با سن آنها آموزش مذهبی به آنها داده و در ضمن آن همراه مربیان مشکلات درسی و روانشناختی شان حل می‌شود.

پزشکی‌راد افزود: در این روضه که همه دختران از سن دبستان تا دانشگاه سیاه پوش امام مهربانی‌ها می‌شوند، تاثیر مذهبی زیادی بر آنها گذاشته و متناسب با سن خود از آموزش‌های حین روضه بهره‌مند می‌شوند.

وی اظهار کرد: موسسه فرهنگی و دینی آسمان یک سازمان مردم نهاد است که در هفت آسمان برگرفته از آسمان‌های واقعی فعالیت‌های تربیتی و مذهبی را به مخاطبان خود که دختران هستند ارائه می دهد.

پزشکی‌راد عنوان کرد: هفت آسمان در این موسسه از ابتدای سن دبستان تا خانواده را در بر می گیرد که بر اساس گروه سنی آموزش های مهارتی و مذهبی را فرا می گیرند.

وی که کارشناس دینی و استاد اخلاق دانشگاه است اظهار کرد: با وجود این همه مشکلات و معضلاتی که در جامعه امروز وجود دارد و عدم ارتباط صحیحی که بعضا در خانواده ها بین دختران و مادران وجود دارد این موسسه آموزش های لازم را به جوانان می دهد.

آموزش کنترل خشم برای دختران دوره دبستان

پزشکی‌راد تصریح کرد: در دوره دبستان با آموزش های کنترل خشم دبیرستان کنترل روابط جنسی و ارتباط با جنس مخالف و در دانشگاه هم آموزش‌های خودشناسی و آمادگی‌های پیش از ازدواج برای دختران ارائه می شود.

مدیرکانون فرهنگی آموزشی دختران آسمان اظهار کرد: پایه اصلی فعالیت‌های کانون دختران آسمان برمبنای مسائل آموزشی و مهارتی، اعتقادی، دینی و روانشناختی است.

بالا بردن مهارت‌های روانشناختی خانواده‌ها

وی عنوان کرد: بالا بردن مهارت‌های روانشناختی خانواده‌ها یکی از اولویت‌های برنامه‌های این کانون است و طی شش ماه گذشته دو هزار نفر در این کانون آموزش مهارت‌های قبل از ازدواج را فرا گرفته اند.

پزشکی‌راد افزود: از مهر ماه سال 92 تاکنون نیز حدود 700 مادر در کلاس‌های تربیت فرزند و همسرداری این کانون شرکت داشته و آموزش‌های لازم را دیده اند.

مدیر کانون فرهنگی آموزشی دختران آسمان تاکید کرد: بالا بردن اعتقادات دینی دختران و همچنین تقویت و بهبود نقش همسران و مادران در خانواده از موضوعات مورد تاکید ما در برگزاری کلاس‌ها است.

توسعه فرهنگ نماز در میان دختران

پزشکی‌راد افزود: در خصوص بحث عفاف و حجاب و همچنین توسعه فرهنگ نماز در میان دختران نیز فعالیت‌های خوبی انجام شده و در حال برنامه‌ریزی برای گسترش آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه تمام آموزش های کانون بر اساس برنامه پاور پوند در اختیار علاقه مند قرار می گیرد ادامه داد: در مجموع برنامه‌های عمومی به ویژه آموزش‌های مجازی جزء پر مخاطب ترین برنامه های این کانون است.

پزشکی راد در خصوص تصمیم این کانون مبنی بر گسترش فعالیت ها و آغاز کلاس ها در بخش پسران هم گفت: در حال حاضر اولویت اصلی ما بانوان هستند ولی توسعه فعالیت های فرهنگی در مردان را نیز در دستور کار قرار داده ایم که امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم این موضوع محقق شود.