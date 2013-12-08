به گزارش خبرنگار مهر، دولت در قالب لایحه پیشنهادی بودجه سال 1393 به مجلس شورای اسلامی، سهم اعتبارات یارانه‌ای را تعیین کرده است. در این لایحه پیشنهادی، سهم يارانه بليط حمل و نقل همگاني، يارانه بليط مترو تهران و قطار شهري ساير شهرها بیشترین حجم ردیف اعتبارت یارانه‌ای دولت در سال 1393 را به خود اختصاص داده است.

از اینرو دولت برای سال آینده در مجموع ردیف اعتبار بیش از 18.8 هزارمیلیارد تومانی را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است.

در این بین برای تامین يارانه بليط حمل و نقل همگاني و يارانه بليط مترو تهران و قطار شهري ساير شهرها اعتبار 245 میلیارد تومانی پیشنهاد شده همچنین برای یارانه سود تسهیلات مسکن مهر اعتباری 100 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

دولت در این لایحه پیشنهادی برای كمک زيان شركت‌هاي آب منطقه اي 40 میلیارد تومان، كمک زيان شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي 130 میلیارد تومان، اعتبار موضوع بند (ي) ماده (143) قانون برنامه پنجم توسعه كشور 30 میلیارد تومان، اعتبارات موضوع هزينه‌ صدور پروانه‌هاي ساختماني، عوارض شهرداري، هزينه‌هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز 5 میلیارد تومان اتبار پیش بینی شده است.

همچنین سهم یارانه نان به عنوان یک کالای پرمصرف خانوارهای ایرانی بری سال 1393 ردیف اعتبار 500 میلیارد تومانی اختصاص داده شده ضمن آنکه دولت تدبیر و امید برای پرداخت مابه التفاوت سود تسهيلات اعطايي بانكي بابت توسعه مناطق شرق و غرب كشور اعتباری 20 میلیارد تومانی در نظر گرفته است.