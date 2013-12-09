به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال 93 که روز گذشته از سوی حجتالاسلام حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد در بخش ماده واحده و جدول مربوط به آن، بودجههای دستگاههای دولتی در حوزه فعالیت فرهنگی را که از سوی دولت یازدهم برای تصویب به مجلس پیشنهاد شده، مشخص کرده است.
در میان این ارقام پیشنهادی، سازمان صدا و سیما با بودجهای بالغ بر 967 میلیارد تومان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رقمی بالغ بر 623 میلیارد تومان در صدر دستگاههای مشمول بودجه فعالیتهای فرهنگی ایستادهاند.
ارقام پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
1. زیرمجموعههای ریاست جمهوری:
فرهنگستان علوم ایران
بودجه کل: 43843 میلیون ریال
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
بودجه کل: 84000 میلیون ریال
بنیاد ایرانشناسی
62028 میلیون ریال
فرهنگستان هنر
76662 میلیون ریال
پژوهشکده هنر
9281 میلیون ریال
2. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
444514 میلیون ریال
3. کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (جدا از مجلس)
146600 میلیون ریال
4. وزارت کشور
اجرای طرح تحول اجتماعی و فرهنگی 82320 میلیون ریال
5. وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
امور علمی، فرهنگی ـ آموزشی 820000 میلیون ریال
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 259347 میلیون ریال
بنیاد دانشنامهنگاری 41771 میلیون ریال
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 43992 میلیون ریال
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 66926 میلیون ریال،
مرکز نشر دانشگاهی 67151 میلیون ریال،
6. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
171196 میلیون ریال،
7. شورای عالی انقلاب فرهنگی
بودجه کل: 399311 میلیون ریال،
8. جهاد دانشگاهی
کمک به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) 38165 میلیون ریال،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 20000 میلیون ریال،
9. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بودجه کل: 6239398 میلیون ریال
موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر ارتباطات: 51258 میلیون ریال
حمایت از نشر کتاب و مطبوعات: 1500000 میلیون یال
برگزاری جشنواره فرهنگی امام رضا (ع): 29000 میلیون ریال
امور سینمایی و تولید فیلمهای فاخر: 1000000 میلیون ریال
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) 471410 میلیون ریال
10. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
بودجه کل: 753883 میلیون ریال
11. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
بودجه کل: 251865 میلیون ریال
12. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
بودجه کل: 1791534 میلیون ریال
سازمان فرهنگ و ارتباطات: 1115901 میلیون ریال،
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی: 240000 میلیون ریال،
مجمع جهانی اهل بیت (ع): 335000 میلیون ریال،
دانشگاه مذاهب اسلامی: 80633 میلیون ریال
13. موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)
بودجه کل: 187430 میلیون ریال
14. مرکز خدمات حوزههای علمیه
بودجه کل: 4187985 میلیون ریال،
کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی: 59710 میلیون ریال،
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره): 115000 میلیون ریال،
15. سازمان تبلیغات اسلامی
بودجه کل: 2350569 میلیون ریال،
سازمان تبلیغات: 784515 میلیون ریال،
موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی: 66150 میلیون ریال
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی: 74025 میلیون ریال
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: 80325 میلیون ریال،
موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی: 43523 میلیون ریال
حوزه هنری: 433856 میلیون ریال
16. وزارت آموزش و پرورش
بودجه کل: 192426660 میلیون ریال،
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی (کمک به تامین بخشی از بهای کتابهای درسی 506000 میلیون ریال)
17. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
فعالیت فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی: 30135 میلیون ریال
18. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
بودجه کل: 9673360 میلیون ریال
19. شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
بودجه کل: 591882 میلیون ریال
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